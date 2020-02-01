Улицы 70 лет Победы, Бокова, Западная и 70 лет депортации основали в 90-е годы, но интенсивно застраивать территории начали последние несколько лет. Вопрос с коммуникациями собственники земель решали самостоятельно.

«Брали деревянные брусья, колышки, железную арматуру — то, что могли себе позволить, — и подвешивали алюминиевые провода. Да, прекрасно понимали, что незаконно, опасно, но жить ведь как—то нужно было, — рассказывает Ахмед Даурбеков. — Правда, легче нам не стало. Освещение тусклое, техника не работает или ломается. У меня лично три телевизора перегорело».

«Линии электропередачи», проложенные новоселами с нарушением технических условий, оказались не способны обеспечить качественное электроснабжение — не выше значений в 80-90 Вольт. Плюс просело напряжение в сетях энергокомпании, не рассчитанных на дополнительную нелегальную нагрузку. Измученные жители обратились в местную администрацию.

«Строительство коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов относится к компетенции муниципальных органов власти. Это наша задача и мы ни в коем случае не снимаем с себя ответственности. Загвоздка была в том, что бюджет поселения не позволял приступить к работам, — отмечает глава сельского поселения Сагопши Курейш Цокиев. — Решением проблемы стало обращение в филиал «Ингушэнерго». Уже на следующий день руководитель предприятия Адам Цечоев был на месте, еще через день энергетики развернули здесь настоящий «фронт работ».

Расходы на электрификацию участка поделили — администрация поселения предоставила материалы для строительства ЛЭП, энергетики взяли на себя покупку трансформатора и проведение полного цикла работ — от проекта до пуско-наладки.

«Мы предусмотрели по проекту строительство 1200 метров воздушной линии 6 кВ, 600 метров 0,4 кВ и установку трансформатора мощностью 400 КВА. Основной объем — 60% — специалисты уже завершили. Еще 7 — 10 дней, и для 100 семей сельского поселения Сагопши мы решим проблему низкого напряжения, повысим их электробезопасность и практически сведем к нулю вероятность аварийных отключений в непогоду», — отметил Цечоев.