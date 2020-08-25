Кроме этого, полностью осуществлены авансовые платежи в августе в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности.

Гарантирующими поставщиками под управлением «Россети Северный Кавказ» исполнены обязательства перед производителями энергии в Чеченской Республике, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии, Ингушетии.

Впервые с момента возникновения ОРЭМ полностью исполнены все текущие обязательства в Дагестане. Это произошло благодаря переходу функции гарантирующего поставщика в регионе к филиалу «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» с 1 июля 2020 года.

В начале 2020 года группой «Россети» и генерирующими компаниями в согласовании с ассоциацией «Совет рынка» подписан меморандум о стабилизации отношений. Это позволило приступить к масштабной работе по реструктуризации задолженности гарантирующих поставщиков и обеспечению с июля 2020 года платежей генераторам на уровне 100%. Важным аспектом также является переход к централизованной прозрачной системе расчётов.

Исполнение обязательств перед производителями электроэнергии в рамках подписанного меморандума — одна из важнейших производственных задач компании, которую энергетикам удалось решить, несмотря на снижение платежной дисциплины со стороны некоторых групп потребителей в период пандемии.