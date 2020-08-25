Платежи

Важнейшая производственная задача решена

«Россети Северный Кавказ» полностью исполнили обязательства на ОРЭМ в июле

0

«Россети Северный Кавказ» в июле текущего года полностью исполнили обязательства по текущим платежам на ОРЭМ в качестве гарантирующего поставщика во всех регионах работы на Северном Кавказе.

Кроме этого, полностью осуществлены авансовые платежи в августе в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности.

Гарантирующими поставщиками под управлением «Россети Северный Кавказ» исполнены обязательства перед производителями энергии в Чеченской Республике, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии, Ингушетии.

Впервые с момента возникновения ОРЭМ полностью исполнены все текущие обязательства в Дагестане. Это произошло благодаря переходу функции гарантирующего поставщика в регионе к филиалу «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» с 1 июля 2020 года.

В начале 2020 года группой «Россети» и генерирующими компаниями в согласовании с ассоциацией «Совет рынка» подписан меморандум о стабилизации отношений. Это позволило приступить к масштабной работе по реструктуризации задолженности гарантирующих поставщиков и обеспечению с июля 2020 года платежей генераторам на уровне 100%. Важным аспектом также является переход к централизованной прозрачной системе расчётов.

Исполнение обязательств перед производителями электроэнергии в рамках подписанного меморандума — одна из важнейших производственных задач компании, которую энергетикам удалось решить, несмотря на снижение платежной дисциплины со стороны некоторых групп потребителей в период пандемии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
С 1 сентября школы Ингушетии начнут работать в очном режиме
Минобрнауки Ингушетии объявило о начале приема документов на стипендию Главы региона
29 августа в Карабулаке пройдёт квест «По улицам родного города», посвящённый 25-летию муниципального образования
При подготовке бюджета на 2021 год строго исходим из того, что он должен быть социально ориентирован — Сластенин
«Сад-Гигант Ингушетия» оштрафовали на 165 тыс. рублей за столкновение автобусов с работниками
В сельском поселении Кантышево Ингушетии к началу учебного года откроется новая школа на 540 мест
В Ингушетии на 20 депутатских мандатов горсовета Сунжи претендуют 50 кандидатов
В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев отличился голом в матче «Рубина» с «ЦСКА»
Спортсмен из Назрани Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике

Главное

Яндекс.Метрика

 