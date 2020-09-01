Компании топливно-энергетического комплекса публикуют в социальных сетях фотографии и фотоколлажи, на которых показана модернизация предприятий, энгергообъектов, развитие технологий, внедрение инноваций в трудовой процесс, условия труда сотрудников отрасли. Главная цель челленджа — продемонстрировать изменения, происходящие в отрасли.

«Россети Северный Кавказ», участвуя в челлендже, сделали свой индивидуальный акцент: показали главное достояние электросетевого комплекса макрорегиона — сотрудников, которые на протяжении десятков лет добросовестно трудятся в многотысячном коллективе энергетиков, вкладывают силы и душу в развитие отрасли. Видеопроект с лицами энергетиков компания опубликовала в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Эстафету челленджа «Россети Северный Кавказ» передали филиалам и «дочкам» в регионах СКФО и Калмыкии, чтобы продолжить участие в акции и показать свои значимые энергообъекты, важные производственные достижения.

В течение недели энергетики покажут пользователям соцсетей ключевые подстанции, новые энергообъекты, изменившиеся условия работы сотрудников, современные технологии, которые внедряются в отрасли в эпоху глобальной цифровизации.

Инициатором челленджа «Было — стало» выступило сообщество «Молодые инженеры ТЭК». Акция продлится до 6 сентября включительно. Подробности акции опубликованы на сайте сообщества «Молодые инженеры ТЭК».

С проектом «Россети Северный Кавказ» можно ознакомиться по ссылке.