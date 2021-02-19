Электроснабжение

Работа хозяйственным способом

«Россети Северный Кавказ» отремонтируют в 2021 году 3,3 тысячи километров линий электропередачи в регионах СКФО

0

В текущем году «Россети Северный Кавказ» в зоне своей электросетевой деятельности в числе ключевых производственных мероприятий проведет ремонтные работы порядка 3,3 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

В Ставропольском крае энергетики отремонтируют 1,4 тысячи километров ЛЭП; в Дагестане — свыше 1 тысячи километров линий; в Чеченской Республике — 416 километров ЛЭП; в Северной Осетии — 141 километр сетей; в Кабардино-Балкарии — более 120 километров линий; в Карачаево-Черкесии — 118 километров; в Ингушетии — 57 километров.

Объем ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи в каждом филиале запланирован с учетом текущего технического состояния ЛЭП, а также региональных и географических особенностей каждой республики. Основной объем мероприятий энергетики проведут хозяйственным способом: собственными ресурсами без привлечения подрядных организаций.

Отметим, кроме указанных ремонтных работ, предусмотренных на ЛЭП программой технического обслуживания энергообъектов «Россети Северный Кавказ» в 2021 году, энергокомпания также продолжит масштабную реконструкцию сетевого хозяйства в республиках СКФО в рамках комплексных программ снижения потерь. Все мероприятия, реализуемые энергокомпанией в макрорегионе, направлены на повышение качества и надежности энергоснабжения жителей Северного Кавказа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава бандргруппы ответит в суде за нападения на посты ДПС в Ингушетии и подрыв бронетранспортера
В Ингушетии отработают механизмы взаимодействия ведомств при возникновении лесных пожарах
Из 11 миллиардов рублей долгов Ингушетия уже погасила больше половины суммы
В Ингушетии закупили 10 кубов полезных бактерий для очистки воды
Республиканский закон об архивном деле в Ингушетии — главное событие 2020 года, считает руководитель учреждения
Следственное управление СК России по Ингушетии обратило внимание граждан на телефонную линию «Ребенок в опасности»
В краеведческом музее Ингушетии открылась выставка «Черный февраль — 44»
В Ингушетии состоялся семинар для руководителей хореографических коллективов домов культуры республики
В Магасе в ходе рейда выявили 10 незаконных шлагбаумов
Студенты юридического факультета ИнгГУ провели памятное мероприятие, посвященное 77-й годовщине депортации
В 2020 году в Ингушетии увеличились разводы, мальчиков родилось больше, чем девочек

Главное

Яндекс.Метрика

 