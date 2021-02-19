В Ставропольском крае энергетики отремонтируют 1,4 тысячи километров ЛЭП; в Дагестане — свыше 1 тысячи километров линий; в Чеченской Республике — 416 километров ЛЭП; в Северной Осетии — 141 километр сетей; в Кабардино-Балкарии — более 120 километров линий; в Карачаево-Черкесии — 118 километров; в Ингушетии — 57 километров.

Объем ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи в каждом филиале запланирован с учетом текущего технического состояния ЛЭП, а также региональных и географических особенностей каждой республики. Основной объем мероприятий энергетики проведут хозяйственным способом: собственными ресурсами без привлечения подрядных организаций.

Отметим, кроме указанных ремонтных работ, предусмотренных на ЛЭП программой технического обслуживания энергообъектов «Россети Северный Кавказ» в 2021 году, энергокомпания также продолжит масштабную реконструкцию сетевого хозяйства в республиках СКФО в рамках комплексных программ снижения потерь. Все мероприятия, реализуемые энергокомпанией в макрорегионе, направлены на повышение качества и надежности энергоснабжения жителей Северного Кавказа.