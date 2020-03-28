Энергоснабжение

Надежность энергоснабжения будет обеспечена

«Россети Северный Кавказ»: «Оставайтесь дома, свет будет! Мы работаем ради вас!»

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«Россети Северный Кавказ» запустили социальный видео-проект, в котором обращаются к потребителям электроэнергии на языках народов СКФО и Калмыкии: «Оставайтесь дома, свет будет! Мы работаем ради вас!».

Напомним, на предстоящей неделе в стране объявлены общероссийские выходные дни. Большинство сотрудников холдинга «Россети», как и все граждане России, также освобождены от работы с сохранением заработной платы. На период карантина надёжность энергоснабжения будет обеспечиваться дежурным производственным персоналом по утверждённому графику.

«Наш производственный персонал остается на дежурстве, продолжает обслуживать линейные и подстанционные объекты, несет свет в дома граждан и на социально значимые объекты. Мы обязаны предоставить им полную защиту», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

«Россети» — дружная многонациональная семья, и всех нас объединяет одна национальность — «энергетик». В непростой для всей страны период производственный персонал энергокомпании в особом режиме обеспечивает надёжное энергоснабжение своих потребителей. Специалисты работают по утверждённому графику и обеспечены всеми средствами защиты, выполняются все меры предосторожности«, — сообщил заместитель генерального директора ПАО «Россети», гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Социальный проект компании «Россети Северный Кавказ» можно посмотреть по ссылкам:

https://www.instagram.com;

https://vk.com;

https://twitter.com;

https://ok.ru;

https://www.facebook.com.

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