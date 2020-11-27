От компетентности энергетика зависят достойные показатели
«Россети Северный Кавказ» определили корпоративных лидеров
В компании «Россети Северный Кавказ» подведены итоги корпоративного конкурса на звание лучшего управляемого общества, филиала и территориального подразделения по итогам работы за пять месяцев (с мая по сентябрь 2020 года).
По результатам выполнения производственных показателей звание «Лучший филиал» три отчетных месяца удостоен филиал «Каббалкэнерго», два конкурсных периода — филиал «Ставропольэнерго». Об этом сообщается в релизе энергокомпании.
«Лучшим управляемым обществом» все пять месяцев подряд становится гарантпоставщик КЧР — АО «Карачаево-Черкесскэнерго». Энергосбытовая компания сохраняет ежемесячное безоговорочное лидерство в этой номинации.
Среди территориальных электросетевых подразделений особо отличились Центральные электрические сети (ЭС) филиала «Ставропольэнерго» — трижды за пять месяцев признавались лучшими на всем Северном Кавказе.
Также по итогам конкурса в числе лидеров районных электросетевых подразделений отмечены Гумбетовские и Тарумовские райэлектросети филиала «Дагэнерго»; Джейрахские (РЭС) филиала «Ингушэнерго»; Хабезские РЭС филиала «Карачаево-Черкесскэнерго»; Прикумские и Западные электрические сети, а также Шпаковские РЭС филиала «Ставропольэнерго».
Лучшими среди энергосбытовых подразделений (ЭСО) в зоне операционной деятельности «Россети Северный Кавказ» признавались Моздокское ЭСО филиала «Севкавказэнерго», Шалинские РЭС и Итум-Калинское ЭСО АО «Чеченэнерго», а также Центральное и Хасавюртовское городские энергосбытовые отделения филиала «Дагэнерго».
Как отметил заместитель генерального директора — руководитель Аппарата «Россети Северный Кавказ» Роман Новоселов, традиции корпоративного поощрения сотрудников за производственные успехи — важная составляющая работы холдинга «Россети».
«Мы высоко ценим профессионализм и труд каждого из наших работников, потому что понимаем: от персональной ответственности и компетентности каждого энергетика зависят как достойные производственные показатели всего подразделения, так и развитие всей отрасли. А прежде всего на плечах каждого нашего сотрудника — надежность энергоснабжения жителей восьми регионов России, входящих в зону нашей операционной деятельности», — подчеркнул Роман Новоселов.
Победители корпоративного конкурса «Россети Северный Кавказ» определяются по основным критериям эффективности работы — это показатели снижения уровня потерь в сетях, пресечение фактов незаконного потребления электроэнергии, результативность рейдовой работы, мероприятия по повышению платежной дисциплины.