По результатам выполнения производственных показателей звание «Лучший филиал» три отчетных месяца удостоен филиал «Каббалкэнерго», два конкурсных периода — филиал «Ставропольэнерго». Об этом сообщается в релизе энергокомпании.

«Лучшим управляемым обществом» все пять месяцев подряд становится гарантпоставщик КЧР — АО «Карачаево-Черкесскэнерго». Энергосбытовая компания сохраняет ежемесячное безоговорочное лидерство в этой номинации.

Среди территориальных электросетевых подразделений особо отличились Центральные электрические сети (ЭС) филиала «Ставропольэнерго» — трижды за пять месяцев признавались лучшими на всем Северном Кавказе.

Также по итогам конкурса в числе лидеров районных электросетевых подразделений отмечены Гумбетовские и Тарумовские райэлектросети филиала «Дагэнерго»; Джейрахские (РЭС) филиала «Ингушэнерго»; Хабезские РЭС филиала «Карачаево-Черкесскэнерго»; Прикумские и Западные электрические сети, а также Шпаковские РЭС филиала «Ставропольэнерго».

Лучшими среди энергосбытовых подразделений (ЭСО) в зоне операционной деятельности «Россети Северный Кавказ» признавались Моздокское ЭСО филиала «Севкавказэнерго», Шалинские РЭС и Итум-Калинское ЭСО АО «Чеченэнерго», а также Центральное и Хасавюртовское городские энергосбытовые отделения филиала «Дагэнерго».

Как отметил заместитель генерального директора — руководитель Аппарата «Россети Северный Кавказ» Роман Новоселов, традиции корпоративного поощрения сотрудников за производственные успехи — важная составляющая работы холдинга «Россети».

«Мы высоко ценим профессионализм и труд каждого из наших работников, потому что понимаем: от персональной ответственности и компетентности каждого энергетика зависят как достойные производственные показатели всего подразделения, так и развитие всей отрасли. А прежде всего на плечах каждого нашего сотрудника — надежность энергоснабжения жителей восьми регионов России, входящих в зону нашей операционной деятельности», — подчеркнул Роман Новоселов.

Победители корпоративного конкурса «Россети Северный Кавказ» определяются по основным критериям эффективности работы — это показатели снижения уровня потерь в сетях, пресечение фактов незаконного потребления электроэнергии, результативность рейдовой работы, мероприятия по повышению платежной дисциплины.