Электроснабжение

Честно и с душой

«Россети Северный Кавказ» обеспечат «светлую» зиму жителям города воинской славы в Ингушетии

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» завершают реконструкцию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в городе Малгобеке. Труд энергетиков означает для трехсот жителей города воинской славы спокойную и «светлую» зиму.

Энергообъект, на котором последние три дня сфокусировано внимание оперативно-выездных бригад Малгобекских районных электрических сетей, уже пятьдесят лет запитывает улицы Нурадилова, Кирова и Крайнюю. Полувековой юбилей воздушная линия встретила резким снижением показателей качества и надежности электроснабжения.

«Время даёт о себе знать. Линия выполнена деревянными и железобетонными опорами. Первые — подгнили, вторые — имели множественные дефекты: трещины, сколы, коррозию арматуры. А что касается алюминиевого провода — на отдельных участках степень его физического износа доходила до 80%, — рассказал главный инженер Малгобекских районных электрических сетей Ибрагим Ахреев. — При таких характеристиках проблемы неизбежны. В 2019 году мы здесь стали завсегдатаями — то обрыв, то короткое замыкание. Но наши сложности не первостепенны. За жителей очень переживали и обещали им не допустить повторения прошлой зимы».

Своё обещание энергетики выполнили. Оголённый провод на участке протяженностью в 1,5 км заменили на сверхпрочный и безопасный самонесущий изолированный, вместо аварийных опор смонтировали новые железобетонные.

«Ни одной минуты не сомневался в том, что так и будет. Говорят ведь, человек познается в беде, в трудностях. У нас была возможность увидеть, как энергетики относятся к своим обязанностям в непростых условиях — в снег, дождь, гололёд. Честно и с душой. А по опыту прожитых 59 лет я знаю: люди, которые умеют так работать, умеют и слово держать», — отметил житель города Темирсолт Гандалоев.

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