Для защиты электросетевых объектов от возможного перехода огня с лесных массивов и полей по периметру подстанций, не имеющих сплошного бетонного ограждения, специалисты создали защитные полосы, 45 деревянных опор заменили на негорючие — железобетонные, 28,3 га просек воздушных линий электропередачи расчистили от древесно-кустарниковой растительности и расширили. Рабочие группы филиала провели внеочередные осмотры подстанций и линий электропередачи, техническое обслуживание систем противопожарной защиты, проверили исправность первичных средств пожаротушения и обеспеченность ими всех подразделений. Всего на подготовку к пожароопасному сезону в Ингушетии энергетики направили 962 тыс. рублей.

«В энергетике не работает правило — «выполнил комплекс превентивных мероприятий и можно «почивать на лаврах». Чтобы обеспечить надежное электроснабжение нашим потребителям в условиях высоких температур, когда резко возрастает нагрузка на оборудование, необходим ежедневный контроль и отработка. Регулярные обходы воздушных линий и осмотры оборудования подстанций, противопожарные тренировки и инструктажи персонала, тесное взаимодействие со спасателями, муниципалитетами и метеослужбой. Это напряженный труд семь дней в неделю, но мы, как и всегда, готовы», — рассказал главный инженер филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Усиленный контроль за энергообъектами будет обеспечен на протяжении всего пожароопасного сезона при полном соблюдении энергетиками всех норм профилактики инфекционных заболеваний.

«Россети Северный Кавказ» напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов. В охранных зонах строго запрещено разводить огонь, складировать горюче-смазочные материалы, оставлять бытовые отходы. Сообщить о любых инцидентах, связанных с оборудованием компании, можно на «горячую линию» компании «Россети Северный Кавказ» по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный) — операторы контакт-центра работают в круглосуточном режиме.