Электроснабжение

Существенный результат

«Россети Северный Кавказ» на 51% снизили аварийность в электросетях Ингушетии

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В филиале «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» существенно улучшили показатели надежности электроснабжения: за шесть месяцев 2020 года количество технологических нарушений в сетях 0,4-35 кВ снизилось на 51% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это на 19 происшествий меньше.

Среди основных причин отключений — износ оборудования, воздействие посторонних лиц и сложные погодные условия.

«Снижение аварийности зафиксировано на фоне непростого лета с экстремально высокой температурой, грозовыми дождями и градом. А с учетом высокого износа электросетевого оборудования, такой результат мы считаем существенным. Задача предстоящего сезона пиковых нагрузок — не только сохранить достигнутый показатель, но и значительно его улучшить», — рассказал главный инженер филиала Рамазан Таршхоев.

По словам энергетика, повысить надежность функционирования сетей удалось благодаря грамотному планированию и выполнению инвестиционной и ремонтной программ — комплексной реконструкции энергооборудования подстанций и линий электропередачи, реализации программы расширения и расчистки просек под воздушными линиями электропередачи, дополнительной комплектации аварийного резерва, повышению квалификации оперативно-ремонтного персонала.

«Мы регулярно проводим обучение персонала — формируем навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами, разрабатываем наиболее удобные и скоростные маршруты транспортировки материалов между производственными отделениями. Полученные навыки и знания позволяют специалистам выполнить грамотную оценку технического состояния оборудования и в случае необходимости оперативно провести ремонтные работы», — отметил Рамазан Таршхоев.

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