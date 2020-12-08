В числе объектов, которым энергокомпания «зажгла свет» — многоквартирный дом в городе Назрани. Согласно заявке фирмы-застройщика «Пирамида», жилой фонд получил на принимающие устройства 150 кВт мощности.

«В моей семье очень важно понятие «честные деньги». Чистые от жадности, подлости и обмана. Любым путем, в ущерб другим — это не про меня, — говорит генеральный директор предприятия Ислам Албогачиев. — С сожалением вижу практику, которую взяли себе на вооружение некоторые предприниматели: строят объекты, открывают бизнес и работают без договоров о технологическом присоединении. Если сказать прямо — воруют электроэнергию. Правда, потом выплачивают огромные суммы за неучтенное потребление. Но дело не в этом. Электросетевой компании, как и любой другой, нужны деньги на развитие отрасли, содержание энергообъектов, закупку необходимого оборудования и техники, выдачу заработной платы персоналу. Вы же не позволите прийти и забрать ваш товар бесплатно. Почему тогда считаете подобное возможным для себя? Тем более, воруете не только у компании, а у каждого жителя этой республики. В каждом рубле, которого не достаёт для обеспечения надежного электроснабжения региона, есть и ваша ответственность. В таких деньгах не будет блага».

Сегодня в «Ингушэнерго» находится на исполнении 496 договоров на технологическое присоединение на 68,8 МВт. Основная часть — заявки от физических лиц и представителей малого бизнеса. Наибольший спрос демонстрирует город Назрань.

В энергокомпании напоминают, что с 1 июля холдингом «Россети» упрощён порядок технологического присоединения к электросетям для физических лиц, малого и среднего бизнеса. К ключевым нововведениям относятся: подача электронных заявок, полное исключение бумажного документооборота, заключение договора путем оплаты счёта, установка приборов учёта сетевой компанией и гарантирующим поставщиком, взаимодействие с энергосбытовой организацией через сетевую компанию. Изменения предусмотрены постановлением Правительства РФ № 262 от 10.03.2020 г. и касаются физлиц (до 15 кВт по 3-й категории надежности), а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей (до 150 кВт по 2-й и 3-й категории надежности). Подать заявку удобнее через обновленный ПОРТАЛ-ТР. РФ.