«В переводе на киловатты 15,4% — это 80 млн кВт*ч. Этого объема ресурса достаточно, к примеру, для того чтобы в течение шести месяцев обеспечивать электроснабжение самого крупного города Ингушетии — Назрани. Имея по итогам восьми месяцев прошлого года уровень потерь в 32,8%, мы смогли кардинально изменить ситуацию», — рассказал заместитель директора филиала «Ингушэнерго» по развитию и реализации услуг Ислам Гандалоев.

В числе слагаемых итогового показателя — принципиально новый подход «Россети Северный Кавказ» к борьбе с неучтённым потреблением. Энергетики сделали упор на тесное взаимодействие с правоохранительными органами. В результате — 344 выявленных факта хищения электроэнергии на сумму 128,6 млн рублей в январе-августе текущего года. Причём основной объем похищенного ресурса — 18,8 млн кВт. ч на 123 млн рублей — числится за юридическими лицами. Компания вывела из «энерготени» крупные предприятия, которым месяцами удавалось избегать оплаты счетов за ресурс.

Но основной эффект, по мнению специалистов, дала реализация инвестиционной программы ПАО «Россети» в рамках плана снижения потерь в сетях филиала «Ингушэнерго» на 2018-2022 гг. Значительная часть проекта предусматривает техническое переоснащение сетей и установку интеллектуальных приборов учета в районах новостроек — «черной дыре» региональной энергетики.

«Муниципальные органы власти не обеспечивают новосёлам возможность подключения к электросетевой инфраструктуре. Люди решают вопрос самостоятельно. Но мы все видим, как электрифицируются районы новостроек. Вилы, железо, палки — в ход идет всё. Говорить о какой-либо пропускной способности таких «сетей» не приходится. Технические потери дополняют коммерческие — жители подключаются к нашему оборудованию нелегально. Это колоссальные убытки энергокомпании, но об отключении территорий никогда речи не шло. Решение «Россетей» — электрификация участков и установка интеллектуальных приборов учета. Мы обеспечиваем надежное электроснабжение потребителей и энергоэффективный процесс передачи ресурса», — отметил Ислам Гандалоев.

Напомним, вопрос снижения сверхнормативных потерь в энергосетях Ингушетии — на особом контроле руководства холдинга «Россети» и компании «Россети Северный Кавказ», поскольку без повышения энергоэффективности процесса передачи ресурса невозможно обеспечить качественное и бесперебойное электроснабжение и сдерживать рост тарифа.