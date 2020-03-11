Объема электроэнергии достаточно, к примеру, для того, чтобы в течение месяца обеспечивать электроснабжение Малгобекского района, где проживают 95,5 тысяч человек. В денежном выражении цифра составляет порядка 77 млн рублей.

Существенное снижение уровня потерь — следствие грамотного планирования рабочих процессов и строгого контроля на всех этапах реализации проектов. Один из ключевых — усиление борьбы с хищениями ресурса. 11 актов безучетного потребления на 12 млн кВт ч стали результатом тесного взаимодействия с правоохранительными органами, регулярных рейдовых мероприятий, выявления коррупционной составляющей внутри компании и информационно-разъяснительных акций.

Значительный эффект дала реализация инвестиционной программы ПАО «Россети» в рамках плана снижения потерь в сетях филиала «Ингушэнерго» на 2018 — 2022 гг.

«В Ингушетии традиционно высокий уровень потерь из-за большого износа электросетевого оборудования и низкого уровня электрификации районов новостроек. Программа снижения потерь снимает наболевший вопрос, поскольку предусматривает полную замену аварийных и дефектных опор, оголенного провода на самонесущий изолированный, — говорит директор филиала Адам Цечоев. — Одновременно специалисты ведут установку новых современных интеллектуальных приборов учета — повышение уровня цифровизации сводит к нулю «коммерческие» потери. Уже сейчас на участках, где завершается реконструкция распределительных сетей — части города Назрани и сельских поселений Барсуки и Плиево — мы отмечаем снижение показателя до 5%».

Плюсы программы отмечают не только энергетики. О разнице в качестве электроснабжения говорят жители республики.

«Мы купили дом в районе «за каналом» 7 лет назад. Поверите, долгожданное новоселье для меня кошмаром обернулось. Входящее напряжение — не выше 80-90 вольт. Бытовая техника либо не работала, либо работала с перебоями. Вот самое элементарное — чтобы постирать вещи, я к маме своей ездила. Вечером сидели при свечах. Дошло до того, что стали задумываться о переезде, поскольку в администрации нам сказали, что на электрификацию района средств в местном бюджете не будет. Так что ваша программа — самая своевременная помощь в моей жизни. И не только в моей. Всю жизнь будем вам признательны», — отзыв Зайнаб Олиговой, жительницы района «за каналом» в Назрани.