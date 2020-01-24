Главный акцент традиционно был сделан на двух проблемных категориях потребителей электроэнергии — предприятиях ЖКХ и населении. Первыми потреблено ресурса на 432,2 млн рублей, оплата произведена в размере 30,6 млн рублей, или 7%. Это самый низкий показатель за последние три года.

Населению реализовано ресурса на сумму почти 589 млн рублей, оплачено всего 283,5 млн рублей (48,1%). Самые высокие показатели платежей зафиксированы в Джейрахском и Малгобекском районах — 104,1% и 63,8% соответственно. Самые низкие расчеты с энергокомпанией продемонстрировал Назрановский район — 34,8%.

Основную часть выступления руководитель филиала «Ингушэнерго» посвятил мероприятиям, проводимым в рамках работы с потребителями во всех сегментах — отключение подачи электроэнергии, оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке, выявление фактов хищений энергоресурса.

«В суды различной юрисдикции направлено 4 887 заявлений о взыскании долга в размере 973,1 млн рублей, вынесено 3063 судебных акта на сумму 600,4 млн рублей, в том числе в отношении юридических лиц 315 актов на 547,4 млн рублей, в отношении физических лиц — 2748 актов на 56 млн рублей», — отметил он.

Еще один действенный способ — ограничение электроснабжения потребителей-неплательщиков. По итогам года сотрудники диспетчерского отдела подали на ограничение поставки ресурса списки из 18 516 абонентов на общую сумму 866,7 млн рублей. В бюджет предприятия удалось вернуть 91,4 млн рублей — 1183 абонента оплатили счета, не дожидаясь крайних мер.

«Ежедневно велась активная работа по выявлению фактов хищения ресурса — нашими сотрудниками составлено 745 актов безучетного потребления 71,5 млн киловатт-часов на сумму 463 млн рублей», — подчеркнул директор филиала.

В числе задач нового года энергетик назвал снижение потерь и дебиторской задолженности, обеспечение 100% оплаты текущих платежей, комплексную инвентаризацию абонентской базы данных.

«Мы продолжим актуализацию абонентской базы потребителей электроэнергии, поскольку мероприятия затрагивают спектр вопросов, отработка которых необходима для последующей модернизации региональной энергосистемы. В 2019 году в базу данных компании внесено 1186 новых потребителя и закрыто 177 дублирующих и задвоенных лицевых счетов. В новом году рабочие группы продолжили опрос и проверку во всех четырех районах республики», — отметил Цечоев.

Подводя итоги совещания, вице-премьер Фаттахов отметил, что в 2020 году энергокомпании необходимо выполнить целевые показатели «дорожной карты», и поручил в тесном взаимодействии с администрациями населенных пунктов усилить работу с потребителями по всем направлениям.