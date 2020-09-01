В этом году северокавказские энергетики дали свет 31 новой школе и 49 детским садам в СКФО. В том числе благодаря вкладу энергетиков новые образовательные учреждения в макрорегионе приняли более 7 тысяч учеников и свыше 3,6 тысячи дошколят.

13 школ и 24 новых детских сада подключили к сетям специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго». В Дагестане энергомощность выдана 12 школам и 15 дошкольным учреждениям. На территории Республики Ингушетия сотрудники ингушского филиала компании дали свет 4 детским садам и 3 школам. В Кабардино-Балкарии свет получили 3 новых дошкольных учреждения и 1 школа. 2 школы и 1 новый детский сад подключили к электросетям специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» на Ставрополье. А в Северной Осетии энергомощность получили 2 дошкольных учреждения.

Кроме того, во всех регионах электросетевой деятельности накануне нового учебного года энергетики провели ремонт энергооборудования, обеспечивающего электроснабжение 827 школ, 759 детских садов, 5 ссузов. Повышена безопасность энергообъектов, расположенных вблизи этих учреждений. Специалисты обновили предупреждающие об опасности электричества таблички вблизи образовательных структур, проверили исправность запирающих устройств, вынесли с территорий учебных заведений 24 опоры. На линиях, находящихся в непосредственной близости от учебных учреждений, энергетики заменили на самонесущий изолированный провод более 15,5 км голого провода.

«Максимально обеспечить электробезопасность наших детей, бесперебойную подачу света во время учебного процесса — наша важная социальная задача, к исполнению которой наши сотрудники подошли с максимальной ответственностью», — отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Все запланированные к началу учебного года работы выполнены надлежащим образом и в установленные сроки.