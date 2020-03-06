Открытые уроки в школах, средних и высших учебных заведениях, мастер-классы, энерго-квизы, игровые энерготестирования — это далеко не весь перечень специальных мероприятий, благодаря которым северокавказским энергетикам удается заинтересовать молодежь профессией «энергетик». Лидеры отрасли, специалисты со стажем нередко выступают наставниками для студентов и школьников, которые принимают решение связать свою жизнь с этой ответственной и нужной профессией.

Одним из ярких образовательных мероприятий, в которых недавно приняли участие школьники из Ставропольского края, стал всероссийский форум профессиональной навигации «Проектория». В проектные команды вошли школьники — победители и призеры всероссийской олимпиады группы компаний «Россети» по математике, информатике и физике, а также участники энергетической проектной смены, реализуемой компанией ежегодно на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок».

Учащиеся Лицея казачества имени А. Ф. Дьякова из поселка Иноземцево в формате видеоурока пообщались с генеральным директором госхолдинга Павлом Ливинским.

«Проектория» стала отличным опытом в нашей жизни. Мы готовились к ней заранее и уже на этапе подготовки узнали много нового благодаря профессионалам, давно работающим в сфере энергетики. Телемост нам очень понравился. В программе нам рассказали много нового о современных системах, используемых в энергетике. Это было очень интересно и детально показано в коротких обучающих роликах. Такой опыт, который имеет возможность получить не каждый школьник страны, очень ценен для нас. Мы рады, что поучаствовали в этом проекте и имели возможность познакомиться поближе с отраслью. Теперь некоторые из нас даже задумываются связать свою жизнь с энергетикой«, — поделились своими впечатлениями от участия в проекте учащиеся 11-го класса лицея Алена Алимова, Анастасия Пискунова и Денис Фисунов.

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента управления персоналом и организационного проектирования «Россети Северный Кавказ» Ислам Магомадов, энергокомпания сегодня нуждается в высококвалифицированных специалистах, прежде всего, производственных направлений.

«Показать все достоинства работы электроэнергетической отрасли, поддерживать престиж работы энергетика эффективнее всего на своем примере. Именно поэтому работа с активными, заинтересованными и пассионарными ребятами проводится нашими представителями регулярно во всех регионах операционной деятельности энергокомпании. В целях обеспечения взаимодействия Группы компаний «Россети Северный Кавказ» с образовательными организациями общего образования на основании единых принципов нами была подготовлена и утверждена «Концепция взаимодействия с образовательными организациями общего образования». Особое внимание при реализации концепции уделяется учащимся «подшефных» школ и воспитанникам социальных учреждений для несовершеннолетних. Наши опытные, старшие коллеги щедро делятся знаниями со школьниками и студентами, воспитывая себе достойную и надежную смену. Многие из этих ребят впоследствии попадают в кадровый резерв и имеют возможность трудоустроиться в нашу компанию», — сообщил Ислам Магомадов.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Северный Кавказ» — функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Чеченэнерго».