В состав рабочей группы вошли первый заместитель директора — главный инженер филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев, заместитель главного инженера Ислам Осканов и главный инженер Сунженских районных электрических сетей Магомед Осканов. Главной темой для диалога стали обращения жителей Троицкого о снижении качества электроснабжения.

«Мы прекрасно осведомлены обо всех нюансах — перепадах напряжения и перебоях. Причина в предельной нагрузке на оборудование компании: силовой трансформатор на подстанции «Троицкая-2» на начало декабря 2020 года работал с перегрузом в 130-140%. Чтобы избежать выхода из строя оборудования, часть потребителей — порядка 1200, запитанных от ПС «Троицкая-2», перевели на ПС «Карабулак». Но из-за высокой протяженности связующего звена — воздушной линии 6 кВ — довести напряжение в сети до нормативного значения невозможно», — отметил Рамазан Таршхоев.

Главный инженер филиала подробно рассказал присутствующим о предыстории сегодняшней ситуации — интенсивной застройке сельского поселения и росте объема потребления электрической энергии. Строительство коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов относится к компетенции муниципальных органов власти, их обязанность обеспечить новосёлам возможность подключения ко всем необходимым коммуникациям. Однако территорию не электрифицировали, и собственники земель решили проблему самостоятельно. Используя подручные средства построили «распределительные сети», а затем самовольно присоединились к централизованным сетям. Филиал получил новых «теневых» потребителей с растущими потребностями в энергоресурсе.

«Когда потребители в соответствии с законодательством обращаются в энергокомпанию за техническими условиями, мы, соответственно, планируем и обеспечиваем реконструкцию оборудования, строительство распределительных сетей, установку дополнительных трансформаторных пунктов. У нас дела обстоят иначе. Более 60% новостроек — незаконное, бездоговорное подключение. То есть новых потребителей с каждым днем все больше, а запросов на ввод новых мощностей нет. Компания несет колоссальные убытки, но отключить районы, лишив света и тепла тысячи людей, — на этот шаг энергетики не пойдут никогда», — подчеркнул он.

Энергетик назвал еще одну причину низкого качества электроснабжения — безучетное потребление ресурса. Последний пример в с. п. Троицкое — хищение электроэнергии майнинг-фермой на 4,2 млн кВт. ч, что сопоставимо с 10-дневным потреблением всего Сунженского района.

«Но не думайте, что мы пришли к вам с пустыми руками, только лишь рассказать о причинах. Вопрос находится на контроле Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова и генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова. Его решение найдено — мы заменим существующий трансформатор мощностью 6300 кВА на подстанции «Троицкая-2» с увеличением мощности до 10 000 кВА. По поручению Виталия Валерьевича, оборудование, отвечающее всем запросам, найдено в кратчайшие сроки. Трансформатор предоставит филиал «Ставропольэнерго». Сейчас решается вопрос его транспортировки. Груз крупногабаритный и тяжеловесный, поэтому есть определённые нюансы с доставкой. Но мы активно прорабатываем задачу и в ближайшее время ее решим», — отметил Таршхоев.

Открытый диалог стал возможностью получить обратную связь от жителей населенного пункта. Как отметил глава администрации с. п. Троицкое Иса Ханиев, это не первый пример вовлеченности энергетиков.

«Нередко неисправность бывает на оборудовании, которое находится на балансе муниципалитета. И, конечно, обращаемся мы всегда к энергетикам — нам никогда не отказывали в помощи. В любое время суток, при любых погодных условиях специалисты приезжают и работают до полного восстановления электроснабжения, не разделяя на свое и чужое. Спасибо вам большое», — подчеркнул Иса Ханиев.

«Вы пришли с хорошими новостями, нам будет чем обрадовать соседей», — отметил житель населенного пункта Ибрагим Хадзиев.

В завершение встречи энергетики рассказали, что в рамках Программы повышения надежности электроснабжения республики на 2021-2024 гг. в с. п. Троицкое планируется строительство распределительных сетей — порядка 88 км воздушных линий электропередачи 6-0,4 кВ. При этом рабочая группа обратила внимание жителей на необходимость полных и своевременных расчетов за ресурс, напомнив связь между платежной дисциплиной и объемом ремонтных и инвестиционных программ.