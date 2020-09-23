Комбинат «Мужичи» располагается в одноименном населенном пункте Сунженского района Ингушетии на участке площадью 1,6 га. Крупный инвестиционный проект с общим объемом вложений порядка 320 млн рублей реализуется в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 гг.» госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

В настоящее время объем выполненных работ на объекте составляет 80%, запустят предприятие до конца текущего года. На заводе организуют непрерывный цикл перерабатывающего производства: от получения древесины и её распила до переработки и изготовления готовой продукции — бруса, доски, мебельного щита и погонажа. На плановую мощность 4,8 тыс. куб. м готовой продукции в год комбинат планирует выйти к 2024 году.

«Наши приоритеты в сфере технологического присоединения неизменны — максимально повысить доступность сетевой инфраструктуры для всех групп потребителей. В каждом отдельном случае мы прорабатываем наиболее оптимальные схемы подключения, гарантирующие заявителю надежность и высокое качество электроснабжения. Но есть особые проекты. Из категории — «контроль 24/7». И «Мужичи» — в их числе. Ведь лесоперерабатывающий комбинат — это порядка 50 рабочих мест в отдаленном предгорном селении с населением чуть больше 2 тыс. жителей, где с занятостью существуют определенные проблемы. Кроме того, стабильная работа предприятия — это более доступная по цене продукция, расширение налоговой базы и повышение инвестиционной привлекательности региона», — отметил заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Качественно выполненная энергетиками филиала «Ингушэнерго» работа заслужила благодарность партнера — инвестор и директор комбината Хасан Богатырев высоко оценил труд энергетиков.

«Я очень много сил вложил в «Мужичи». И для меня очень важно, чтобы этот проект был реализован идеально. Поэтому работаю по правилу — личный контроль на каждом этапе. А в случае с энергетиками — поговорил со специалистами и понял: за этот участок работ я могу быть абсолютно спокоен. И не ошибся. Легко и спокойно с людьми, которые не только хорошо знают своё дело, но и любят его. Для меня отныне между «Россети Северный Кавказ» и качеством стоит знак равенства», — подчеркнул Богатырев.