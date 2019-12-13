Платежи

Одной из проблемных категорий остаются предприятия ЖКХ

«Россети Северный Кавказ» через суды взыскали долги на 5,4 млрд рублей

0

С начала года судебные органы подтвердили обоснованность требований группы «Россети Северный Кавказ» по отношению более чем к 27 тысячам должников. Удовлетворены исковые требования в пользу энергокомпании и ее дочерних обществ о взыскании долгов на сумму свыше 5,4 млрд рублей.

Всего же за 11 месяцев текущего года юристами подано более 46 тысяч исков о взыскании с неплательщиков задолженности перед энергокомпанией за услуги по основным видам ее деятельности. Сумма по исковым требованиям превышает 8,6 млрд рублей.

Региональными дочерними сетевыми компаниями и филиалами «Россети Северный Кавказ» подано 312 исков о взыскании долга за услуги по передаче ресурса на сумму более 2,5 млрд рублей. Удовлетворено 254 иска на 2,1 млрд рублей.

Гарантирующими поставщиками Северного Кавказа, находящимися в управлении «Россети Северный Кавказ», а также сбытовыми подразделениями в зоне деятельности Чечни и Ингушетии в судебные органы подано 45,6 тысячи исков о взыскании долгов за поставленную электроэнергию на сумму 6,1 млрд рублей. В настоящее время правозащитными инстанциями удовлетворено почти 27 тысяч исков на сумму 3,3 млрд рублей.

Среди должников группы «Россети Северный Кавказ» одной из наиболее проблемных категорий традиционно остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Суммарная задолженность ЖКХ-структур за энергоресурс на 1 ноября текущего года превысила 11,5 млрд рублей. Только в текущем году судебные органы удовлетворили более тысячи исков о взыскании долгов с коммунальщиков-должников на сумму порядка 2,6 млрд рублей (с учетом исков, поданных в предыдущих отчетных периодах).

Энергетики подчеркивают, что хронические должники категории ЖКХ и так называемые «неотключаемые» социально значимые предприятия зачастую намеренно игнорируют исполнение обязательств по платежам. Поэтому взыскание долгов через суд остается единственным действенным способом защитить интересы добросовестных потребителей — обеспечить стабильность функционирования энергокомпаний и, как следствие, надежное энергоснабжение регионов Северного Кавказа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Ростелеком» отменил плату за звонки на все телефонные номера Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи
В Дагестане пройдет выставка Лидифы Мержоевой и Шуайнат Максудовой «Мир, наполненный красками»
Муса Евлоев — лучший спортсмен 2019 года в Калининграде
В Экажево прошло заседание оргкомитета администрации Назрановского района по празднованию 75-летия Победы
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 110-летию классика ингушской литературы Хамзата Осмиева
Один человек погиб, 3 пострадали в трех ДТП в Ингушетии
Опубликованы данные об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в Ингушетии
Алаудин Хашиев стал призером Всероссийского турнира по боксу
Минтруд России разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки
Более 500 человек посетило в первый день фотовыставку «Запечатленное время: ингуши в депортации и на родине»
В Минтруда Ингушетии представили нового руководителя

Главное

Яндекс.Метрика

 