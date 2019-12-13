Всего же за 11 месяцев текущего года юристами подано более 46 тысяч исков о взыскании с неплательщиков задолженности перед энергокомпанией за услуги по основным видам ее деятельности. Сумма по исковым требованиям превышает 8,6 млрд рублей.

Региональными дочерними сетевыми компаниями и филиалами «Россети Северный Кавказ» подано 312 исков о взыскании долга за услуги по передаче ресурса на сумму более 2,5 млрд рублей. Удовлетворено 254 иска на 2,1 млрд рублей.

Гарантирующими поставщиками Северного Кавказа, находящимися в управлении «Россети Северный Кавказ», а также сбытовыми подразделениями в зоне деятельности Чечни и Ингушетии в судебные органы подано 45,6 тысячи исков о взыскании долгов за поставленную электроэнергию на сумму 6,1 млрд рублей. В настоящее время правозащитными инстанциями удовлетворено почти 27 тысяч исков на сумму 3,3 млрд рублей.

Среди должников группы «Россети Северный Кавказ» одной из наиболее проблемных категорий традиционно остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Суммарная задолженность ЖКХ-структур за энергоресурс на 1 ноября текущего года превысила 11,5 млрд рублей. Только в текущем году судебные органы удовлетворили более тысячи исков о взыскании долгов с коммунальщиков-должников на сумму порядка 2,6 млрд рублей (с учетом исков, поданных в предыдущих отчетных периодах).

Энергетики подчеркивают, что хронические должники категории ЖКХ и так называемые «неотключаемые» социально значимые предприятия зачастую намеренно игнорируют исполнение обязательств по платежам. Поэтому взыскание долгов через суд остается единственным действенным способом защитить интересы добросовестных потребителей — обеспечить стабильность функционирования энергокомпаний и, как следствие, надежное энергоснабжение регионов Северного Кавказа.