«Компания «Россети» поддерживает инициативу, предложенную 28 февраля 2020 года председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, по введению в РФ единой государственной политики в области установления тарифов в электроэнергетике. В настоящее время единые — котловые — тарифы на услуги по передаче электрической энергии на одном уровне напряжения могут различаться в несколько раз в зависимости от субъекта РФ», — сказал заместитель генерального директора ПАО «Россети» по экономике и финансам Павел Гребцов.

«Учитывая исторические особенности развития регионов, а также различие в топологии сети, введение единой государственной политики по формированию тарифов и создание единого тарифного пространства на различных территориях приведет к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс к экономическому развитию большинства субъектов РФ», — подчеркнули в компании.