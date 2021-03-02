Самый удалённый ФАП находится в селе Бурукан на окраине Забайкальского края. До границы с Китаем здесь намного ближе, чем до Читы (более 500 км), а самый высокогорный — в селе Бурхимахи в Дагестане (1180 м над уровнем моря).

Во многих случаях энергетики «Россетей» не просто присоединяли медицинские объекты, но также выполняли другие работы. Например, в поселке Кумысолечебница на востоке Волгоградской области для электроснабжения ФАП была построена новая линия электропередачи (40 м), а одновременно — оборудована система уличного освещения, установлены приборы учёта.

В Карелии ФАП возводят из местных экологичных материалов по собственным проектам, учитывающим особенности северного домостроения. Спасская Губа стала одной из первых деревень, где появился такой медицинский объект. В здании есть помещения для приёма пациентов, процедурный кабинет, комнаты для хранения препаратов, аптечный пункт. «Россети» обеспечили выдачу 15 кВт мощности.

В Подмосковье новые ФАП строятся с расчётом на местных жителей и дачников. Например, пункт в деревне Калицино вблизи границы с Тверской областью может обслуживать до 1 тыс. человек. Заявленная мощность — 59,4 кВт. Принципиальное значение имеет тот факт, что новое здание оборудовано водонагревателями и имеет электрическую систему отопления.