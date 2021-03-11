В 2013 году, когда была создана Группа компаний «Россети», ситуация отличалась кардинально: всего 60% оборудования и материалов, применяемых в сетевом комплексе, было выпущено в России. Топ-3 позиций оборудования по объёму закупок в денежном выражении в 2020 году:

— трансформаторы, автотрансформаторы 110 (35) кВ и выше;

— элегазовые комплектные распределительные устройства (КРУЭ) 110-220 кВ;

— релейная защита и автоматика (РЗА).

Импортозамещение нацелено на решение нескольких задач:

— обеспечение технологической безопасности сетевых объектов;

— содействие развитию отечественной промышленности;

— стимулирование развития отраслевой инновационной инфраструктуры;

— повышение уровня локализации производства передовой электротехнической продукции.

Примеры отечественных высокотехнологичных решений последних лет:

— высоковольтные кабели на сверхвысокое напряжение до 550 кВ;

— вводы с твердой изоляцией (в том числе устойчивые к атмосферной влаге);

— оптические трансформаторы тока и напряжения;

— надёжное, экологичное и пожаробезопасное элегазовое оборудование (трансформаторы, выключатели).

Важные направления работы связаны с совершенствованием нормативной базы и содействием развитию конкурентного потенциала российских производителей, в том числе путем поддержки продвижения отечественных технологий и услуг на зарубежных рынках. В 2020 году «Россети» создали и актуализировали девять стандартов, регламентирующих технические требования к электротехническому оборудованию. Начаты крупные проекты по замещению иностранного программного обеспечения.