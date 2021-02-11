Злоумышленники, представляясь сотрудниками «Россетей», сообщают, что от участников требуются дополнительные документы. Например, «свидетельство о внесении в национальный реестр поставщиков» или «сертификат соответствия участника закупки». Для их оформления предлагается перечислить порядка 50 тыс. рублей.

«Россети» напоминают: закупочные процедуры проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ и Единым стандартом закупок, который размещен на сайте компании. «Россети» не ведут никаких коммерческих реестров поставщиков.

Сотрудники группы компаний используют в деловых коммуникациях только корпоративную электронную почту в доменах, соответствующих официальным сайтам, а также указанные на них номера телефонов.

Информация о всех планируемых и организуемых закупках публикуется в единой информационной системе в сфере закупок (www. zakupki. gov. ru), на корпоративных сайтах компаний группы «Россети», а также на электронных торговых площадках ЕЭТП, РАД и РТС-ТЕНДЕР.

Настоятельно не рекомендуется открывать вложения в электронных письмах или переходить по ссылкам, если отправитель электронного письма не знаком, письмо отправлено с общедоступных почтовых сервисов, подобного письма от деловых партнёров и контрагентов вы не ожидаете.