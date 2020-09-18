Между тем есть в нашем государстве Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), а в нем статьи — 8.6 «Порча земель», 8.7 «Невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению» и др. Есть правоохранительные органы, обязанные обеспечить соблюдение всеми законности и правопорядка.

В Управлении Россельхознадзора по Республике Ингушетия в 2008 году создан отдел земельного надзора с правом наказывать юридических и физических лиц, относящихся без должного уважения к земле. В республике практически каждый третий землепользователь (ГУПы, СПК, КФХ, ЛПХ, сельские администрации и др.) допускает факты порчи земель и иные нарушения. Проконтролировать всех сложно, ведь государственных инспекторов в отделе земельного надзора — семь человек, тем не менее, их работу по охране земель почувствовали уже многие.

Сегодня же в Ингушетии сложилась тенденция перехода от крупных хозяйств к образованию большого количества мелких сельхозпроизводителей, не имеющих специальных агрохимических знаний.

И как показывают проводимые Управлением Россельхознадзора надзорные мероприятия в области государственного земельного надзора, в большинстве случаев в регионе все чаще выявляются нарушения земельного законодательства, связанные с невыполнением сельхозпроизводителями обязательных требований по сохранению почв и их плодородия.

Как рассказал газете «Ингушетия» государственный инспектор отдела земельного надзора Богатырев И. А., одним из факторов, ухудшающих плодородие почв — является несоблюдение севооборота.

«В связи с этим специалистами отдела земельного надзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий отслеживается соблюдение требований по сохранению и воспроизводству плодородия земли, даются рекомендации по своевременному проведению агротехнических, агрохимических, мелиоративных, а также соблюдению севооборота на землях сельскохозяйственного назначения, что существенно повышает уровень плодородия на землях данной категории», — сказал Богатырев.

Севооборот сам по себе представляет собой перспективный план размещения сельскохозяйственных культур с соответствующей системой мелиоративных, агротехнических и организационных мероприятий, научно-обоснованное их чередование. В каждом севообороте осуществляется система обработки и удобрения почвы, обеспечивающая повышение ее плодородия и рост урожайности сельскохозяйственных культур. Рациональное чередование культур является способом регулирования содержания органического вещества в почве, средством поддержания и улучшения ее физических и химических свойств, необходимых для жизни растений, сохранения самой почвы.

Урожайность многолетних полевых и овощных культур даже на низкоплодородных почвах повышается на 20-25% вследствие применения правильных приемов севооборота.