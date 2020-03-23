В России ситуацию держат под контролем. Основной упор делается на профилактические мероприятия и введение карантина в местах массового скопления людей. Во многих регионах закрыты общеобразовательные и дошкольные учреждения. Некоторые учреждения переходят на дистанционную работу. В режиме готовности находятся медицинские учреждения, МЧС, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

С появлением опасного вируса, сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия регулярно проводят рейдовые мероприятия по социальным учреждениям, торговым центрам, другим местам, где есть высокая проходимость людей. Проверяют на наличие дезинфицирующих средств, проводят профилактические беседы с работниками общепита и торговых центров, разъясняя какие меры нужно предпринять в целях безопасности.

— Мы настоятельно рекомендуем организациям торговли, общепита соблюдать все предписания Роспотребнадзора, не рисковать своей репутацией и соблюдать все меры профилактики. Нарушение санитарно-гигиенических норм и особых предписаний в ситуации, когда есть угроза распространения опасного вирусного заболевания, может повлечь за собой серьезную правовую ответственность, — говорит сотрудник управления Роспотребнадзора, специалист-эксперт Хава Чариева.

На прошлой неделе проверка была проведена в крупном торговом комплексе «Фабрика» на территории Центрального рынка в г. Назрань.

Работник коммерческого центра Рита Коригова, подтверждает, что санитарный надзорный орган уведомлял их о необходимости строжайшего соблюдения мер безопасности.

— Роспотребнадзор ранее уведомил нас о необходимости обработки торговых залов дезинфицирующими средствами. Наши работники подошли к этому ответственно. Мы несколько раз в день все обрабатываем — полки, полы, стекла, дверные ручки холодильников, ручки входных дверей. После большого скопления людей проводим внеплановую дезинфекцию, — рассказала Рита Коригова.

Только требования Роспотребнадзора не ограничиваются влажной уборкой и дезинфекцией помещений.

Обрабатывают также прилавки, стойки и даже кассовые аппараты, не говоря уже о других предметах в помещении, хлорсодержащими средствами. К личным средствам профилактики относятся спиртосодержащие салфетки или дезинфицирующие растворы, хозяйственное мыло для рук. Меры предосторожности должны соблюдать и сами работники. Теперь их униформа обязательно должна быть дополнена защитными масками и перчатками. В полной эпикировке надзорные органы в торговом центре мало кого застали. Работники жалуются, говорят, что купить медицинские маски, резко ставшие дефицитным товаром, практически невозможно. Сотрудники Роспотребнадзора советуют делать защиту самостоятельно, из подручных средств, так как вирус, в первую очередь поражает органы дыхания и их важно защитить, перекрыв ему доступ к слизистым рта и носа.

По словам администратора торгового центра «Фабрика» Айшет Точиевой, посещаемость здесь все также остается высокая. В коммерческом комплексе много павильонов с одеждой, парфюмерией, много салонов красоты и парикмахерских. Есть магазины детской одежды, развлекательный центр, кинотеатр, кафешки.

Для всех них введен усиленный режим дезинфекции. Особенно это касается заведений общепита. Только вот без нарушений не обошлось и здесь. У персонала некоторых торговых точек нет защитных масок и перчаток. Сотрудники Роспотребнадзора выносят им предупреждение и в очередной раз объясняют, какими последствиями чревато такое пренебрежение к профилактическим мерам в условиях угрозы распространения коронавируса.

Продавцы одежды, бытовых товаров и других промышленных продуктов отмечают, что торговые обороты не снизились, покупатели за товаром идут, как и раньше. А вот владельцы точек общепита сетуют, что людей стало меньше. Такая же ситуация и у хозяев кинозала в торговом центре — количество зрителей у них за последнюю неделю значительно снизилось.

По залам торгового центра постоянно снует технический персонал — в масках, перчатках и с дезинфицирующим раствором они тщательно протирают поручни перил на лестнице и эскалаторе, дверные ручки, все другие предметы, с которыми чаще всего контактирует человек руками.

За борьбу с распространением вируса ответственно не только руководство торгового центра. Владельцы магазинов тоже должны иметь в наличии спиртосодержащие салфетки, обрабатывать столы и стойки касс и быть в защитной маске и перчатках.

В рамках рейда сотрудники Роспотребнадзора раздали работникам торговли памятки с правилами защиты от вирусных заболеваний. Их необходимо разместить на видном месте, чтобы каждый мог воспользоваться ею, как инструкцией.

По словам специалиста-эксперта Роспотребнадзора Хавы Чариевой, такие мероприятия надзорные органы будут проводить до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет окончательно стабилизирована.