Коронавирус

Учащиеся не должны пить прямо из бутылок

Роспотребнадзор разъяснил, как должны поить водой школьников во время пандемии

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Особенности питьевого режима в школах в условиях пандемии коронавируса разъяснил Роспотребнадзор. Доступ к воде у учеников должен быть не только в столовой, но и в классах.

Как рассказали в санитарном ведомстве, вариантов организации питья в школах сейчас всего два. Это питьевые фонтанчики и бутилированная вода. Первый вариант конструктивно более сложный. У стационарного фонтанчика должно быть ограничительное кольцо, чтобы дети не забрызгали школьную форму. А высота водяной струи должна быть вертикальной и минимум 10 сантиметров в высоту.

Если школа выбрала вариант с расфасованной водой, это вовсе не значит, что школьники должны пить прямо из бутылок. Роспотребнадзор настаивает, что учебное заведение в таком случае надлежит обеспечить достаточным количеством чистой посуды. В обеденном зале столовой это фаянсовые кружки и стеклянные стаканы. А в классах необходим запас пластиковых стаканчиков.

Кроме того, понадобятся контейнеры для сбора использованной одноразовой посуды и специально промаркированные подносы для обычных чашек. Мыть многоразовые стаканы тоже придется по особой технологии: сначала с моющими средствами водой не холоднее 45 градусов, а затем ополоснуть водой, нагретой до 65 градусов. За кулерами тоже придется следить. Как поясняют санитарные врачи, бутылки с водой в них нужно менять минимум раз в две недели.

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