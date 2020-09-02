Как отметили в ведомстве, еще до выхода необходимо проверить, есть ли в портфеле запас антисептических салфеток для обработки рук и их использования «по мере необходимости (после того как высморкал нос, покашлял или чихнул)». Салфеткой также следует протереть рабочее место и оборудование перед началом занятий.

Кроме того, эксперты рекомендуют тщательно подходить к выбору комфортной одежды и сменной обуви для ребенка.

Контакты с учениками из других классов нужно ограничить, довольствуясь ближайшим окружением. Это снизит риски заражения коронавирусом, пояснили специалисты.

— В период пандемии все занятия, за исключением физики, химии, трудового обучения, физической культуры, иностранного языка и информатики, проходят в специально закрепленном за каждым классом кабинете, — напомнили они.

На переменах стоит сделать упражнения для расслабления мышц спины и шеи, а также выполнить гимнастику для глаз. Во время урока можно и нужно делать физкультминутку. По словам специалистов, гимнастика поможет сохранить высокую работоспособность и успешность в освоении знаний. При всех ограничениях не следует пренебрегать правильным, полноценным питанием, добавили в надзорном ведомстве.

Кроме того, помещения в школах следует регулярно проветривать, а тем, кто в них находится, необходимо тщательно мыть руки с мылом. Специалисты напомнили, что детям в школах будут ежедневно измерять температуру.

Напомним, ещё 3 июля Роспотребнадзор опубликовал санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса. Требования будут действовать до 21 января 2021 года. В частности, в их перечень входят измерение температуры у детей и взрослых с фиксацией показателей в специальном журнале, изоляция учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ, а также соблюдение безопасной дистанции в полтора метра и разобщение детей из разных групп, классов, отрядов.