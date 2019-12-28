Как заявили в ведомстве, где приобретать пиротехнику на праздник, на что обратить внимание при ее покупке, как хранить пиротехнические изделия — эти вопросы чрезвычайно важны, поскольку покупка низкосортной подделки и неправильное использование пиротехнических изделий могут навредить здоровью.

Сотрудники Роспотребнадзора по региону предложили несколько советов жителям республики, планирующим разнообразить праздничные гуляния при помощи пиротехнических изделий. Прежде всего, рекомендуют специалисты, не следует покупать пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли! Закон разрешает торговать ими только в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

При этом реализация пиротехнических изделий запрещается: на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, в уличных переходах и иных подземных сооружениях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных); лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение).

При покупке следует обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Не надо приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой изделия. Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, а значит, на каждом изделии должен быть сертификационный знак, а также единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Поэтому при покупке пиротехники нужно убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар.

Все пиротехнические изделия должны иметь маркировочные обозначения на русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом. Маркировочные обозначения в себя включают: наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий; предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности; наименование и место нахождения организации — изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера); обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия; дату окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий; инструкцию по применению; информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента; назначение или область применения пиротехнических изделий.

Перечисленная выше информация должна быть изложена на русском языке, текст должен быть четким и хорошо читаемым. Предупредительные надписи должны быть выделены словом «ВНИМАНИЕ».

Пиротехнические изделия подразделяются на классы опасности. Первые три класса (они маркируются римскими цифрами) предназначены для использования в быту и могут продаваться населению. Пиротехника IV и V классов опасности является продукцией технического назначения, и продаваться и использоваться она может только лицами, имеющими специальную лицензию. Торговля пиротехническими изделиями I — III классов опасности не подлежит лицензированию. Однако и для использования изделий III класса опасности имеются свои специальные правила. О том, к какому классу опасности относится конкретное изделие, можно узнать только из информации, указанной на маркировке товара и из сертификата соответствия, выданного на конкретное изделие. Класс опасности не зависит от наименования или дизайна изделия, а присваивается исходя из технических характеристик — наличие ударной волны, величина опасной зоны, уровень шума и т. п. Поэтому и полагаться надо не на слова продавца, а исключительно на маркировку и информацию в сертификате соответствия.

При выборе места использования пиротехнических изделий необходимо строго руководствоваться инструкцией к конкретному изделию, в которой должен быть указан радиус опасной зоны. Он составляет не более 30 м, 5 м и 0,5 м для изделий соответственно III, II и I классов. Применять можно только пиротехнику заводского изготовления.

Запрещается использование пиротехнических изделий: в помещениях, зданиях и сооружениях (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки); на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; во время проведения массовых мероприятий: митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков; использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет в отсутствии взрослых; использовать изделия с истекшим сроком годности; курить рядом с пиротехническими изделиями; бросать, ударять пиротехническое изделие; бросать пиротехнические изделия в огонь; держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, хлопушек); находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние; наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия; в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз; подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием менее чем через 10 минут после окончания его работы.

Приобретенную пиротехнику до момента ее использования нужно хранить с соблюдением требований пожарной безопасности и инструкций по применению соответствующих пиротехнических изделий. Необходимо соблюдать следующие правила: хранить изделия в сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке; хранить в местах, недоступных для детей; категорически запрещается разбирать пиротехнические изделия, чтобы смотреть, из чего же они сделаны, и изменять конструкцию пиротехнического изделия до его использования; не хранить во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С), вблизи обогревательных приборов; отсыревшие изделия категорически запрещается сушить на отопительных приборах или с применением нагревательных приборов, например, бытовых фенов.

В случае если при применении пиротехники кто-то пострадал, лучше всего сразу звонить в скорую помощь. Как правило, ожоги при использовании пиротехники, могут быть достаточно глубокими, самостоятельно можно лишь приложить рядом с ожогом бутылку, наполненную холодной водой или снегом.

В случае возникновения любого рода происшествий звоните на номер 112 —Единый телефонный номер вызова экстренных служб со всех сотовых телефонов.

Всегда помните, что риск меньше при соблюдении техники безопасности. Не забывайте тщательно изучить по применению пиротехнического средства.