Управлением Роспотребнадзора по региону в ходе проведения консультирования до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доведены разработанные Роспотребнадзором методические рекомендации для различных сфер деятельности и организаций, с определением комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзором разработаны рекомендации к организации работы предприятий торговли, предприятий общественного питания, салонов красоты, ателье, химчисток, бань и саун, плавательных бассейнов и фитнес-клубов, предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, образовательных учреждений и других организаций.

Методические рекомендации, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А. Ю. Поповой «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19» от 8 мая текущего года — это методический инструмент для этой работы, предусматривающий ее этапность. Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации.

Основным условием перехода к первому этапу является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории.

На первом этапе, с учетом ранее принятых решений, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями: работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице.

На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале. На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг — без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.

На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь — лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе граждан из групп риска, использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра).

Методические рекомендации разработаны Роспотребнадзором, исходя из главной цели — сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране, при условии соблюдения которых, риски инфицирования минимальны.

Консультативная помощь оказывается по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия: 8 (800) 100-60-66; 8 (8734) 55-02-22; 8 (8734) 55-03-21.