Согласно данному документу, ВПР пройдут для учащихся 4-8 классов в штатном режиме, для учащихся 11 классов — по решению школы. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

Начнется проведение ВПР в 2021 году с проверочных работ для 11 классов. Они пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому) в период с 1 по 26 марта. ВПР по географии школы могут провести для учащихся 11 или 10 классов в зависимости от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), 5 классов (русский язык, математика, история, биология), 6 и 8 классов (русский язык и математика), 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика). Эти проверочные работы пройдут для всех классов в параллели. Также в обязательном порядке все учащиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

Учащиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам — по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике.

Как отметили в образовательном ведомстве региона, информация о распределении предметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования.

ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках. Время, отведенное на написание проверочной работы по разным предметам и классам, будет указано в инструкции по их выполнению.

ВПР (всероссийские проверочные работы) — это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам с целью оценить уровень подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта.

Тем временем в Минпросвещения России заверили, что не будут вносить изменения в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2021 года. Напомним, в этом году экзамены будут сдавать только выпускники, планирующие поступать в высшие учебные заведения.

Рособрнадзор ранее выразил беспокойство по поводу результатов ЕГЭ в текущем учебном году в связи с длительным сохранением дистанционного формата обучения. В ведомстве не ожидают роста средних баллов по итогам ЕГЭ в 2021 году.