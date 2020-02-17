Тестовые вопросы размещены на официальном сайте Управления Роскомнадзора по Республике Ингушетия в разделе «Центр компетенций» — «Тестирование знаний о персональных данных» по адресу.

Одно из неотъемлемых прав каждого интернет-пользователя — право на защиту персональных данных. Сбор, использование и хранение личной информации должны производиться на основе прозрачной политики конфиденциальности: оператор персональных данных (например, любой государственный орган) обязан запрашивать согласие пользователя на их обработку, то есть сообщать о содержании и целях поиска и изменения таких данных, а также о местах их хранения и механизмах доступа. Так интернет-пользователь получает право удалить свою личную информацию, а также контролировать порядок использования и степень доступа к ней.

По данным ряда опросов, больше половины россиян не знают о своих правах в интернете. И в целом по стране индекс цифровой грамотности в области безопасного использования информационных технологий остается довольно низким — 4,86 (из 10 возможных). Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют о том, что лишь четверть пользователей Рунета ощущают себя полностью уверенными в вопросах защиты собственных персональных данных, то есть знают об основных способах сохранения конфиденциальности и применяют их на практике.

Нет среди россиян и точного понимания того, что такое «персональные данные». Большинство считает, что это рек¬визиты паспорта и банковского счета — такие ответы дают 80% опрошенных. Очевидно, что пользователи Рунета нуждаются в ликбезе: в разъяснении понятия «персональные данные», основ их защиты в Сети и необходимости соблюдения конфиденциальности при использовании информационных технологий.

Процесс просвещения, несомненно, покажет наибольшую эффективность, если проводить его комплексно, охватив основные группы пользователей: детей, их родителей и, конечно, педагогов. Информация о частной жизни появляется в интернете разными путями: ее выкладывают сами пользователи, их друзья, родители. Немалая часть персональных данных школьников оказывается в Сети в результате неправильного обращения с ними в образовательных учреждениях. Педагоги, активно используя возможности информационных технологий в процессе обучения (например, электронные дневники и журналы, персональные методические блоги и школьные сайты, электронную почту и социальные сети), работают с огромным количеством персональных данных детей, однако не всегда способны организовать их обработку и хранение должным образом.

Таким образом, стремительное развитие интернета и IТ-сервисов, работающих с использованием персональных данных, привело к появлению одного из главных рисков современного информационного общества — потере приватности. Среди экспертов в области информационных технологий бытует мнение, что, при сохранении тенденций и темпов развития интернета, уже в недалеком будущем частная жизнь станет прозрачной и публичной «по умолчанию» — персональную информацию будет невозможно не открыть государству или корпорациям, а справляться с вопросами ее безопасности будет все сложнее. Именно поэтому важно привлечь внимание общественности к проблемам и последствиям ненадлежащей обработки персональ¬ных данных и широкого распространения личной информации в Сети, а также продолжить активную информационно-просветительскую работу в области интернет-безопасности и защиты персональных данных.