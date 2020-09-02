Сотрудники и военнослужащие территориального управления и Назрановского полка Росгвардии приняли участие в региональных мероприятиях, посвященных всероссийскому Дню знаний. Торжественное открытие нового учебного года в ведомственной школе в Ингушетии посетили заместитель командира бригады войск национальной гвардии полковник Сергей Ачилов и командир Назрановского полка подполковник Виктор Кириллов.

«Самые теплые поздравления хотелось бы выразить учителям, которые с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, формируют его личность, раскрывают потенциал, — отметил в своем выступлении полковник Ачилов. — Учитель не только передает важные знания своим ученикам, но и воспитывают в них любовь к Отчизне, ответственность, трудолюбие и другие важные качества гражданина нашей страны».

Кроме того, росгвардейцы в качестве почетных гостей приняли участие и в первосентябрьской линейке в подшефной специальной общеобразовательной коррекционной школе-интернате в городе Сунжа.

Началось мероприятие с поздравления воспитанников школы с Днем знаний. С теплыми словами в адрес учеников и педагогического коллектива выступили гости, родители, а также выпускники интерната, которые подготовили подарки для первоклассников.

Военнослужащие территориального управления Росгвардии вручили всем подопечным подарки. От лица начальника территориального управления Росгвардии и всех росгвардейцев Ингушетии преподавателей и воспитанников интерната с началом нового учебного года поздравила сержант Салима Сампиева.

«Желаю вам огромного желания учиться и познавать, дружной атмосферы, интересных событий, отличных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера! Успехов вам, удачи и здоровья!» — обратилась она к ребятам.

В свою очередь руководство коррекционной школы поблагодарило росгвардейцев за постоянное участие в жизни воспитанников.