Семья Точиевых тепло встретила гостей и с удовольствием поделилась воспоминаниями об Алаудине Иссаевиче, племянники которого служат в назрановском полку Росгвардии.

Алаудин Точиев родился в селе Галашки Сунженского района республики в 1929 году. В годы депортации Алаудин устроился в полеводческую бригаду в Казахстане. Работая в поле прицепщиком и параллельно обучаясь вождению трактора, он начал свою трудовую деятельность.

В 1950 году молодой человек был назначен бригадиром, спустя несколько лет избран заместителем председателя колхоза. В годы работы Точиева колхоз был в числе передовых в районе, за что он был удостоен ордена «Знак Почета». Впоследствии Указом Президиума Верховного Совета СССР Алаудин Иссаевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Также он был удостоен медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель», «В ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина».

В 1957 году семья Точиевых вернулась в Ингушетию. Алаудин Иссаевич сделал многое для улучшения качества жизни населенных пунктов родного Сунженского района, за что был премирован ценными подарками. Последние годы жизни провел в станице Нестеровской, где был председателем местного сельсовета и возглавлял одно из самых передовых сельских хозяйств в бывшей Чечено-Ингушетии — колхоз «Путь к коммунизму». Скончался в 1990 году.

— Мы считаем своим долгом рассказывать о таких людях, как Алаудин Точиев, направлявших все свои усилия на обеспечение светлого будущего нашего народа, — рассказала газете «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Ингушетия сержант Салима Сампиева. — Безусловно, это выдающийся человек, который, несмотря ни на что, продолжал работать на благо нашей республики в пример подрастающему поколению.