Память

Сохраняя память

Росгвардейцы встретились с семьей передовика труда Алаудина Точиева

0

Военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии побывали в гостях у родственников Алаудина Точиева — нашего земляка, отмеченного за трудовые заслуги множеством государственных наград Советского Союза.

Семья Точиевых тепло встретила гостей и с удовольствием поделилась воспоминаниями об Алаудине Иссаевиче, племянники которого служат в назрановском полку Росгвардии.

Алаудин Точиев родился в селе Галашки Сунженского района республики в 1929 году. В годы депортации Алаудин устроился в полеводческую бригаду в Казахстане. Работая в поле прицепщиком и параллельно обучаясь вождению трактора, он начал свою трудовую деятельность.

В 1950 году молодой человек был назначен бригадиром, спустя несколько лет избран заместителем председателя колхоза. В годы работы Точиева колхоз был в числе передовых в районе, за что он был удостоен ордена «Знак Почета». Впоследствии Указом Президиума Верховного Совета СССР Алаудин Иссаевич был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Также он был удостоен медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель», «В ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина».

В 1957 году семья Точиевых вернулась в Ингушетию. Алаудин Иссаевич сделал многое для улучшения качества жизни населенных пунктов родного Сунженского района, за что был премирован ценными подарками. Последние годы жизни провел в станице Нестеровской, где был председателем местного сельсовета и возглавлял одно из самых передовых сельских хозяйств в бывшей Чечено-Ингушетии — колхоз «Путь к коммунизму». Скончался в 1990 году.

— Мы считаем своим долгом рассказывать о таких людях, как Алаудин Точиев, направлявших все свои усилия на обеспечение светлого будущего нашего народа, — рассказала газете «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Ингушетия сержант Салима Сампиева. — Безусловно, это выдающийся человек, который, несмотря ни на что, продолжал работать на благо нашей республики в пример подрастающему поколению.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ансамбль «Сийг» из Ингушетии — обладатель Гран-при фестиваля-конкурса «Grand Fiesta» в Испании
Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» сделать 31 декабря выходным днем
Полпред Юрий Чайка поблагодарил гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова за профессионализм
Почти 4 тысячи ученических мест создали в Ингушетии в рамках нацпроекта в 2020 году
Размер материнского капитала в 2021 году увеличится
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к 65-летию со дня рождения народного поэта Магомеда Вышегурова
Комитет по туризму Ингушетии провёл очередной инфотур
Посторонний не пройдет: первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи
В Ингушетии после гибели человека из-за хлопка газа возбуждено уголовное дело
В Малгобеке борются с незаконной уличной торговлей
Ингушские боксеры завоевали 6 наград на всероссийском турнире в КБР

Главное

Яндекс.Метрика

 