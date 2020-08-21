Память

Малгобек, осень 42 года

Росгвардейцы участвуют в съемках документально-исторического фильма в Ингушетии

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Росгвардейцы Ингушетии участвуют в съемках документально-исторического фильма.

А все началось с того, что недавно, в Управление Росгвардии по Республике Ингушетия обратился Магомед Барханоев — победитель одной из номинаций конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди некоммерческих организаций. Молодой человек попросил оказать содействие в съемках фильма о событиях Великой Отечественной войны. Документально-историческая картина под названием «Малгобек, осень 42 года» снимается в Малгобекском районе Ингушетии, в окрестностях сельского поселения Вежарий-Юрт.

Стоит отметить, что Магомед является начальником отдела национальной политики и общественных связей Постоянного представительства Ингушетии при Президенте Российской Федерации.

— Мы изучили материалы, предоставленные Барханоевым, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель начальника территориального управления Росгвардии по работе с личным составом полковник Башир Алимов. — Они оказались достаточными для того, чтобы руководство территориального органа в итоге приняло решение оказать всестороннее содействие в реализации проекта в рамках своей компетенции. По нашим планам, премьера фильма состоится в ноябре этого года. Думаю, у нас все получится.

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