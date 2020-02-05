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Воспитывая патриотов

Росгвардейцы провели в назрановской школе урок мужества

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Сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии провели урок мужества для учащихся школы № 3 города Назрани. Встреча была приурочена к 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Росгвардейцы рассказали школьникам о Сталинградской битве, результат которой в корне переломил ход как Великой Отечественной, так и Второй мировой войны. Исторический экскурс, а также описанные гостями в погонах примеры отваги, доблести и беззаветной любви к Родине участников тех событий вызвали у ребят неподдельный интерес.

— Такие мероприятия проводятся нами на постоянной основе, с целью формирования у подрастающего поколения чувства единства и патриотизма, а также воспитания высоких духовных качеств, — признался «Ингушетии» младший лейтенант полиции Магомед Хамхоев.

По окончании мероприятия школьники и педагоги образовательного учреждения поблагодарили представителей Росгвардии и попросили их приезжать почаще.

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