Росгвардейцы рассказали школьникам о Сталинградской битве, результат которой в корне переломил ход как Великой Отечественной, так и Второй мировой войны. Исторический экскурс, а также описанные гостями в погонах примеры отваги, доблести и беззаветной любви к Родине участников тех событий вызвали у ребят неподдельный интерес.

— Такие мероприятия проводятся нами на постоянной основе, с целью формирования у подрастающего поколения чувства единства и патриотизма, а также воспитания высоких духовных качеств, — признался «Ингушетии» младший лейтенант полиции Магомед Хамхоев.

По окончании мероприятия школьники и педагоги образовательного учреждения поблагодарили представителей Росгвардии и попросили их приезжать почаще.