Воспитывая патриотов
Росгвардейцы провели в назрановской школе урок мужества
Сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии провели урок мужества для учащихся школы № 3 города Назрани. Встреча была приурочена к 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Росгвардейцы рассказали школьникам о Сталинградской битве, результат которой в корне переломил ход как Великой Отечественной, так и Второй мировой войны. Исторический экскурс, а также описанные гостями в погонах примеры отваги, доблести и беззаветной любви к Родине участников тех событий вызвали у ребят неподдельный интерес.
— Такие мероприятия проводятся нами на постоянной основе, с целью формирования у подрастающего поколения чувства единства и патриотизма, а также воспитания высоких духовных качеств, — признался «Ингушетии» младший лейтенант полиции Магомед Хамхоев.
По окончании мероприятия школьники и педагоги образовательного учреждения поблагодарили представителей Росгвардии и попросили их приезжать почаще.