В мероприятии также принял участие начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан Герой России, генерал-майор полиции Магомед Баачилов, прибывший в Ингушетию для участия в «Вахте Героев Отечества».

Обращаясь к собравшимся Нечепуренко отметил, что считает для себя огромной честью участвовать в мероприятиях, приуроченных к важнейшим историческим событиям и военным подвигам наших предков.

— Вне всякого сомнения, подобные мероприятие имеют важное значение, как для Ингушетии, так и для всей нашей необъятной Родины, — подчеркнул он в своей речи. — Мне очень приятно здесь видеть много молодежи, детей, в том числе — кадетов и юнармейцев. Это свидетельствует о том, что работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения ведется очень эффективно.