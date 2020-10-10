Память

Вахта Героев Отечества

Росгвардейцы приняли участие в памятном мероприятии в городе Малгобеке

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Временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Ингушетии полковник полиции Александр Нечипуренко принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню разгрома фашистов в битве за Кавказ и, приуроченной ко Дню присвоения городу Малгобеку почетного звания «Город воинской славы». Торжества состоялись в Парке культуры и отдыха им. Серго Орджоникидзе.

В мероприятии также принял участие начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан Герой России, генерал-майор полиции Магомед Баачилов, прибывший в Ингушетию для участия в «Вахте Героев Отечества».

Обращаясь к собравшимся Нечепуренко отметил, что считает для себя огромной честью участвовать в мероприятиях, приуроченных к важнейшим историческим событиям и военным подвигам наших предков.

— Вне всякого сомнения, подобные мероприятие имеют важное значение, как для Ингушетии, так и для всей нашей необъятной Родины, — подчеркнул он в своей речи. — Мне очень приятно здесь видеть много молодежи, детей, в том числе — кадетов и юнармейцев. Это свидетельствует о том, что работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения ведется очень эффективно.

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