— В реальной ситуации одним из главных факторов, влияющих на успех, является координация между различными ведомствами, — рассказал газете «Ингушетия» врио командира батальона вневедомственной охраны подполковник полиции Магомед Гиреев. — Поэтому к совместным учениям мы относимся со всей серьезностью и считаем, что это наиболее быстрый и правильный путь для обучения личного состава наших подразделений.

Остается добавить, что в мероприятии была задействована группа резерва из числа командирского состава батальона вневедомственной охраны, личный состав поста охраны объекта учений, группа задержания ОВО по г. Магасу, а также группа немедленного реагирования городского ОМВД вместе с кинологом со служебно-разыскной собакой и дежурным караулом пожарно-спасательной части регионального ГУ МЧС России.