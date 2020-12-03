Сегодня в Назрани сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии приняли участие в памятном мероприятии, приуроченном к этой дате, и возложили цветы к мемориалу «Вечной славы» погибшим в Великой Отечественной войне.

В традиционном мероприятии, организованном администрацией города, также приняли участие представители и ветераны органов правопорядка, военный комиссар Ингушетии, воспитанники Горского кадетского корпуса и юнармейцы.

В своих выступлениях организаторы вспомнили истоки этой даты: 3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был торжественно захоронен в Александровском саду.

Отметим, что Ингушетия в годы Великой Отечественной войны приняла на своей территории один из важнейших боев — битву за Малгобек, которому впоследствии было присвоено почетное звание города воинской славы.

— Это день увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными, — отметил в своей речи заместитель начальника штаба управления Росгвардии по Ингушетии полковник полиции Амерхан Торшхоев. — Миллионы наших сограждан отдали свои жизни ради нашего будущего. О местах захоронений многих из них до сих пор ничего не известно. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. Мы не вправе забыть этот подвиг народа и должны приложить все усилия, чтобы воспитать наших последователей, чтобы они знали настоящую, правдивую историю нашей страны. Можно не знать имени безымянного героя, но невозможно забыть его подвиг и не ценить мир, который он нам подарил.

Напомним, что, по данным Министерства обороны Российской Федерации, на территории нашей страны и других государств, где воевала Красная армия, упокоены 7,2 млн советских воинов. Из них известных — 2,6 млн, неизвестных — 4,6 млн.