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Праздник в реабилитационном центре

Росгвардейцы приняли участие в мероприятии, посвященном 250-летию единения Ингушетии с Россией

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В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными физическими возможностями города Магаса состоялось праздничное мероприятие, посвященное 250-летию единения Ингушетии с Россией.

В качестве почетных гостей праздник посетили военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии, представители региональных министерств и ведомств, духовенства и интеллигенции, деятели науки и искусства, а так же уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Помощник начальника отделения по работе с личным составом капитан Алексей Мажеев от лица всех росгвардейцев поблагодарил коллектив центра за преданность педагогическому долгу.

— От всей души хочу сказать вам огромное спасибо за ваш ежедневный труд, — обратился он к педагогам и воспитателям. — Вы не только помогаете воспитанникам получить необходимый курс лечения, но и способствуете развитию у своих подопечных чувства патриотизма, стремления к знаниям истории своей Родины и предков.

С интересом ребятишки внимали рассказу известного публициста и этнографа Султана Мерешкова, поведавшего об участии представителей ингушского народа во всех войнах, которые вела страна, о наших земляках, которые, проявляя мужество и героизм, удостаивались высоких воинских званий и наград.

Марем Долгиева, ведущий научный сотрудник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, рассказала о подробностях важного в судьбе ингушского народа события — принесения присяги на верность России в 1770 году вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»).

Для гостей воспитанники реабилитационного центра, в свою очередь, подготовили театрализованное представление об истории Ингушетии на протяжении последних 250 лет.

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