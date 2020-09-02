В мероприятии приняли участие начальник инспекции пожарной безопасности территориального управления Росгвардии майор Мухамед Сабиев, педагогический коллектив и ученики школы.

Участники учений отработали сценарий условного пожара и задымления помещений. Легенда предусматривала вызов пожарного расчета и вывод детей и сотрудников через пожарные выходы. Одним из важнейших этапов тренировки стало обучающее занятие по использованию первичных средств пожаротушения.

— Хотелось бы выразить слова благодарности росгвардейцам и спасателям за качественную подготовку к мероприятию, — призналась в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» директор школы Пятимат Чаниева. — Знания, полученные на подобных занятиях, в момент беды — не дай Бог, чтобы она случилась — могут предотвратить панику и спасти сотни детских жизней.