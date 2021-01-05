Память

Дело чести

Росгвардейцы поздравили детей погибших сослуживцев с Новым годом

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Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Ингушетии поздравили семьи сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга, с наступившим Новым годом. Они пожелали ребятам праздничного настроения, крепкого здоровья и веселых новогодних каникул, а также передали им подарки.

Росгвардейцы пообщались с родственниками погибших сотрудников, в дружеской обстановке вспомнили сослуживцев, с которыми долгие годы плечом к плечу стояли на страже закона.

— Такие встречи стали доброй традицией, сложившейся в нашем отряде, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» заместитель командира отряда по работе с личным составом подполковник полиции Тимур Сампиев. — Память о тех, кто ценой собственной жизни спасал других, навсегда останется в наших сердцах. Забота и помощь семьям навечно оставшихся в строю всегда будет делом чести для нас.

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