Дело чести
Росгвардейцы поздравили детей погибших сослуживцев с Новым годом
Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Ингушетии поздравили семьи сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга, с наступившим Новым годом. Они пожелали ребятам праздничного настроения, крепкого здоровья и веселых новогодних каникул, а также передали им подарки.
Росгвардейцы пообщались с родственниками погибших сотрудников, в дружеской обстановке вспомнили сослуживцев, с которыми долгие годы плечом к плечу стояли на страже закона.
— Такие встречи стали доброй традицией, сложившейся в нашем отряде, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» заместитель командира отряда по работе с личным составом подполковник полиции Тимур Сампиев. — Память о тех, кто ценой собственной жизни спасал других, навсегда останется в наших сердцах. Забота и помощь семьям навечно оставшихся в строю всегда будет делом чести для нас.