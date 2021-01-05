Росгвардейцы пообщались с родственниками погибших сотрудников, в дружеской обстановке вспомнили сослуживцев, с которыми долгие годы плечом к плечу стояли на страже закона.

— Такие встречи стали доброй традицией, сложившейся в нашем отряде, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» заместитель командира отряда по работе с личным составом подполковник полиции Тимур Сампиев. — Память о тех, кто ценой собственной жизни спасал других, навсегда останется в наших сердцах. Забота и помощь семьям навечно оставшихся в строю всегда будет делом чести для нас.