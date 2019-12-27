Росгвардейцы привезли детям в большой коробке много сладких подарков, которым дети были безгранично рады. От лица руководителя управления полковника полиции Эдуарда Павлова гости зачитали поздравительный адрес и пообщались с ребятишками, неизбалованными судьбой, как их сверстники.

В свою очередь воспитанники коррекционной школы представили вниманию росгвардейцев праздничную концертную программу.

Мало-помалу на утреннике создалась общая атмосфера праздника. Она была настолько радостной, искренней и доброжелательной, что и без слов было понятно: дети очень рады вниманию и заботе, что оказали им взрослые. Невольные слезы у взрослых и улыбки детей говорили сами за себя.

— Каждый с детства искренне верит в чудеса, — поделилась впечатлениями от визита ответственный исполнитель пресс-службы управления Салима Сампиева. — И нам, взрослым, очень хочется дарить маленькие чудеса нашим детишкам, тем более таким — «особенным». Мы постарались подарить им радость, вызвать улыбки на их личиках. Ведь для них такие эмоции, в прямом смысле слова, чудодейственны. Порукой тому — их горящие от счастья и благодарности глаза.