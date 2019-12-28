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Росгвардейцы посетили Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Росгвардейцы Ингушетии продолжают предновогодний тур по подшефным детским учреждениям. На этот раз сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Ингушетия посетили Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья в Магасе.

— Вместе с гостями, поздравить ребятишек с наступающим Новым годом приехали Дед Мороз и Снегурочка, которые устроили для них праздничное представление с конкурсами и фокусами. Сказочные персонажи вместе с ребятами пели песни и водили хоровод вокруг красиво украшенной елки. Одним из самых приятных моментов для воспитанников центра стало вручение подарков, которые им привезли росгвардейцы.

Обращаясь к гостям, директор реабилитационного центра Али Дударов выразил слова искренней признательности за оказанное детям внимание.
— Спасибо вам большое за организованный для наших детей праздник — сказал он. — От лица коллектива центра и родителей позвольте выразить благодарность руководству и коллективу вашего управления. То, что вы делаете для наших воспитанников — неоценимо.

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