— Вместе с гостями, поздравить ребятишек с наступающим Новым годом приехали Дед Мороз и Снегурочка, которые устроили для них праздничное представление с конкурсами и фокусами. Сказочные персонажи вместе с ребятами пели песни и водили хоровод вокруг красиво украшенной елки. Одним из самых приятных моментов для воспитанников центра стало вручение подарков, которые им привезли росгвардейцы.

Обращаясь к гостям, директор реабилитационного центра Али Дударов выразил слова искренней признательности за оказанное детям внимание.

— Спасибо вам большое за организованный для наших детей праздник — сказал он. — От лица коллектива центра и родителей позвольте выразить благодарность руководству и коллективу вашего управления. То, что вы делаете для наших воспитанников — неоценимо.