В качестве убедительной иллюстрации актуальности данной проблемы до участников мероприятия были доведены развернутые статистические данные о наиболее тяжелых эпизодах и их причинах.

— Хочется подчеркнуть большую пользу и эффективность подобного межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику грубых нарушений правил дорожного движения и снижение аварийности на наших дорогах, — признался «Ингушетии» командир батальона Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Ингушетии подполковник полиции Тимур Гулоев.

Добавим, что организаторы мероприятия отметили в числе наиболее распространенных причин ДТП с тяжкими и непоправимыми последствиями такие привычные факторы, как превышение установленной скорости движения, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда и переход проезжей части в неустановленных местах.