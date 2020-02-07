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Росгвардейцы обсудили с госавтоинспекторами принципы безаварийного участия в дорожном движении

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В Управлении Росгвардии по Ингушетии состоялось обсуждение принципов безаварийного участия в дорожном движении. В рамках рабочей встречи представители Росгвардии и республиканского УГИБДД разобрали основные нарушения правил дорожного движения, влекущие за собой дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями.

В качестве убедительной иллюстрации актуальности данной проблемы до участников мероприятия были доведены развернутые статистические данные о наиболее тяжелых эпизодах и их причинах.

— Хочется подчеркнуть большую пользу и эффективность подобного межведомственного взаимодействия, направленного на профилактику грубых нарушений правил дорожного движения и снижение аварийности на наших дорогах, — признался «Ингушетии» командир батальона Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Ингушетии подполковник полиции Тимур Гулоев.

Добавим, что организаторы мероприятия отметили в числе наиболее распространенных причин ДТП с тяжкими и непоправимыми последствиями такие привычные факторы, как превышение установленной скорости движения, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда и переход проезжей части в неустановленных местах.

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