Летопись подвига» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии, совместно с сотрудниками карабулакского Центра специального назначения вневедомственной охраны и председателем совета ветеранов Росгвардии Ингушетии Магомедом Горбаковым встретились с семьей ветерана Великой Отечественной войны Алаудина Шадиева, прожившего долгую и яркую жизнь и ушедшего от нас совсем недавно — в декабре 2018 года. В этом году, 2 мая ему исполнилось бы 100 лет.

В ходе беседы сын ветерана Апти Шадиев с гордостью рассказал о боевом пути своего отца, о тяготах и лишениях, через которые ему пришлось пройти на фронте. Гости посмотрели альбом с фотографиями ветерана, узнали много интересного о его большой семье.

Алаудин Шадиев родился в селе Базоркино Пригородного района. Его семья пользовалась уважением односельчан. Отец, Бапан Бунахоевич, был священнослужителем в медресе села Кантышево. Его уважали прихожане, приходили за советами и помощью. Мама — Дзуго Биботовна Кодзоева, росла в почитаемой семье. Оба родителя — коренные жители Базоркино. И в своем доме они сохранили нравственные устои горской семьи. Детям, а в семье росли пятеро сыновей и три дочери, они дали светское и духовное воспитание. Именно родительское воспитание помогло закалить дух и не пасовать перед трудностями.

После «семилетки» Алаудин Шадиев поступил в индустриальный техникум в Орджоникидзе, где проявились его способности к точным наукам. Затем продолжил учебу в Ростовском институте народного хозяйства. Одновременно записался в местный аэроклуб, увлекся парашютным спортом. За 10 месяцев до начала Великой Отечественной войны, осенью 1940 года, он был призван в ряды красноармейцев.

В 1941-м его с товарищами перекинули на оборону Южного железнодорожного вокзала города Харькова. Еще через год — переправили в Сталинград, где он был назначен старшим военным фельдшером 4-го сабельного эскадрона, затем был переброшен в Закавказье. В октябре 1943 года подразделение Шадиева перекинули в Старый Оскол. Алаудин Шадиев защищал свою Родину, а когда наступили мирные времена, трудился на ее благо.

— Самым значимым событием в жизни отца, как он сам отмечал, было то, что он лично участвовал в присвоении его родному городу Малгобеку звания «Город воинской славы», — признался «Ингушетии» сын героя войны Апти Шадиев. — Он был счастлив, что дожил до этого времени.