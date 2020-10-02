Открыли красочное действо старшеклассники, выступившие перед гостями с песней «Моя Ингушетия» и стихами про доблестный ОМОН.

В продолжение встречи с воспитанниками была проведена профилактическая беседа, в ходе которой гости ознакомили подростков со спецификой деятельности отряда, разъяснили условия приема на службу и поступления в ведомственные учебные заведения Росгвардии, а также требования к кандидатам. Ученикам также рассказали о подвигах ветеранов боевых действий, приводились примеры доблести и отваги сотрудников ОМОН, которые ежедневно стоят на страже общественного порядка и безопасности.

— Мы очень гордимся нашими героями, — сказал корреспонденту газеты «Ингушетия» майор полиции Хасан Даурбеков. — Одна из главных целей наших встреч с учениками подшефных школ — это сохранение памяти о наших боевых товарищах, благодаря которым мы сегодня живем в условиях мира.

В завершение встречи ученикам продемонстрировали видеоролик, посвященный ветеранам и героям отряда. В свою очередь руководство школы предложило разместить фотографии сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебных обязанностей на отдельном стенде в одном из помещений школы.