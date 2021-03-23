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Даря душевное тепло

Росгвардейцы Ингушетии устроили праздник для воспитанников социального учреждения

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В рамках акции «Росгвардия: 5 лет на страже!» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии посетили интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

По приглашению росгвардейцев перед воспитанниками с творческой программой выступил коллектив театральной шоу-группы из Владикавказа. С учетом ограничительных мер, шоу «мыльных пузырей» и театрализованные представления артисты провели под окнами интерната. Дети очень тепло встретили гостей и с восхищением смотрели представление.

Стражи правопорядка вручили воспитанникам подарки и поблагодарили руководство интерната за предоставленную возможность посетить учреждение.

— Сегодня мы постарались подарить детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями, частичку душевного тепла и немного праздника, — призналась в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы управления сержант Салима Сампиева. — Надеюсь, у нас это получилось. Такие мероприятия очень нужны детям с особенностями развития. Важно, чтобы каждый ребенок почувствовал, что он нужен и не забыт.

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