Кроме того, вопросам противодействия распространения идеологии терроризма была посвящена часть занятий в школе № 2 войск национальной гвардии Российской Федерации в Назрани.

— Мы считаем своим долгом регулярно доводить до подрастающего поколения важность осуждения и отвержения любых проявлений экстремизма и терроризма в обществе, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель командира ОМОН майор полиции Тимур Сампиев.

Кроме того, росгвардейцы Ингушетии присоединились и к акции «Диктант Победы». Свои знания по истории смогли проверить военнослужащие и сотрудники территориального управления и Назрановского полка Росгвардии, приняв участие во всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны.

Площадками для проведения акции стали клуб Назрановского полка войск национальной гвардии РФ и Мемориал памяти и славы в Назрани, у памятника последнему защитнику Брестской крепости.

— Участие сотрудников и военнослужащих в «Диктанте Победы» позволило узнать больше о трагическом периоде нашей истории, найти новую информацию о подвигах предков, — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель начальника Управления Росгвардии по республике полковник Башир Алимов. — Особенно знаменательно, что участие Росгвардии в данном мероприятии произошло в Год памяти и славы.