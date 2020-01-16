Память

Ведомственное мероприятие

Росгвардейцы Ингушетии провели военно-патриотическую акцию «Лица Победы. Летопись подвига»

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В рамках ведомственной акции «Лица Победы. Летопись подвига» военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии побывали в гостях у семьи ветерана Великой Отечественной войны Хизира Умарова.

Надо сказать, что в нашей республике к памяти участников той, самой жестокой в истории человечества войны, особо трепетное отношение, потому что их бессмертный подвиг смешали с чудовищным обвинением и, последующей депортацией со своим народом. Да, сегодня справедливость восстановлена. И, будем надеяться, что ничто больше не потревожит помять героев былого лихолетья.

В теплой, дружественной атмосфере за чашкой чая племянники Хизира Умаров поделились с гостями воспоминаниями о своем дяде, рассказали о тяжелых испытаниях, через которые ему пришлось пройти.

Но, на этом памятное мероприятие не закончилось: оно продолжилось в зале ВОВ Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, где военнослужащим Росгвардии и посетителям музея продемонстрировали материальные свидетельства мужества, стойкости и непоколебимой веры в Победу Хизира Умарова в виде документов и различных наград.

— Никто не должен быть забыть и ничто не забыто — отметил, обращаясь к собравшимся заместитель начальника штаба полковник полиции Амирхан Торшхоев. — Нужно выявлять имена героев: погибших или живых участников войны, чтобы они заняли достойное место в сердцах своих соотечественников, нетленной памяти будущих поколений. Мы склоняем головы перед ветеранами войны и пусть растут новые герои на примерах защитников Родины.

Следующим пунктом посещения росгвардейцев стал мемориал Памяти и Славы в городе Назрани, где на одном из гранитных обелисков золотыми буквами увековечена память героев, спасших мир от фашизма, в том числе и панфиловца Хизира Умарова. У подножия памятника сотрудники национальной гвардии возложили цветы.

Добавим, что Умаров Хизир Ильясович родился в 1917 году в ингушском селе Барсуки. Учился в Назрановском зоотехническом техникуме, по окончании техникума там же работал мастером. С 1936 — 1939 годы работал директором Назрановского зоотехнического техникума и заочно учился в г. Пятигорске.

В 1939 году его призвали на военную службу. Накануне войны в 1941 году, окончив трехмесячные военные курсы, он ушел на фронт, служил командиром взвода пулеметной роты 577 стрелкового полка, 205 стрелковой дивизии в звании старшего лейтенанта. Хизир Умаров пал смертью храбрых 25 декабря 1944 году в Латвии, он похоронен в братской могиле с. Куршиш. Награжден орденом Красной Звезды.

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