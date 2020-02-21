Акция

Стимул к совершенствованию

Росгвардейцы Ингушетии провели спортивный праздник в коррекционной школе-интернате

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Военнослужащие Росгвардии Ингушетии, вместе с республиканским военкоматом провели спортивный праздник для учащихся общеобразовательной коррекционной школы-интерната города Сунжи в рамках акции «С чего начинается Родина».

В нем приняли участие и представители городского управления образования, родительского комитета, педагогический состав школы.

Стартовал праздник с музыкальной разминки, в ходе которой начальник физической подготовки и спорта управления подполковник Сергей Клейменов, после слов приветствия, обращенных к детям, пожелал им проявить характер и показать свои способности.

Далее, собственно, и начались соревнования двух команд в различных эстафетах. Самое интересное, что они прерывались лишь зажигательными танцами в исполнении ребят, которым обучались в школе.

В состязания были вкраплены и моменты по обучению навыкам обращения со стрелковым оружием. Военком Сунженского района подполковник Рахман Нальгиев продемонстрировал детям порядок разборки и сборки учебного автомата Калашникова, попутно подробно рассказывая о его боевых свойствах, после чего предоставил возможность ученикам самостоятельно выполнить данное упражнение.

— В нашей школе проходят разные мероприятия, — поделилась впечатлениями с «Ингушетией» директор школы Фатима Оздоева. — Однако замечено, что мероприятия военно-патриотической и спортивной направленности особенно интересны воспитанникам. Хотелось бы выразить благодарность руководству Управления Росгвардии по Ингушетии за постоянное внимание к нашим детям, неоценимую радость и стимул к совершенствованию, которые дарят им росгвардейцы. Подобные мероприятия воспитывают в молодом поколении командный дух и помогают развивать волевые качества.

Добавим, что завершилась игра церемонией награждения. Росгвардейцы вручили руководству школы, преподавательскому составу и участникам соревнований грамоты и кубки, а маленьким участникам достались сладкие подарки.

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