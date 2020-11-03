В ходе проведения строевого смотра Нечипуренко указал на необходимость соблюдения необходимых противоэпидемических мер и пожелал успешной сдачи всех зачетов.

Продолжилось мероприятие в клубе воинской части, где прошли занятия по морально-психологической и правовой подготовке и топографии.

Кроме того, военнослужащим и сотрудникам территориального управления предстоит участие в штабной тренировке, сдаче зачетов по огневой и физической подготовке.